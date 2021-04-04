Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Hamdi Yılmaz: ”Kaybedilen puanları telafisi mümkün değil”

Hamdi Yılmaz: ”Kaybedilen puanları telafisi mümkün değil”

Hamdi Yılmaz’ın konuşması

- ADANA

Rektör 


- Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz, ”Rakibimizin 3 puana ihtiyacı vardı, bizim de vardı. Biz buradan puanla ayrılabilseydik çok iyi olurdu” dedi.
TFF 1. Lig’in 28. haftasında Ankara Keçiörengücü deplasmanda Adana Demirspor’a 2-0 mağlup oldu. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hamdi Yılmaz, ”Bugün Adana Demirspor’la önemli bir maçtı. Saha maçın başında çok güzeldi, her şey mükemmeldi. Oyuna iyi başlayamadık, ilk yarı pas yüzdemiz daha düşüktü. Bunun yanında kendi hatamızda geri pasında gol yedik. Rakip de çok baskılı oynadı hani ilk yarı oynadığımızı söylemem. İkinci yarı değişikliklerle oyunu dengeledik. Rakibin de üzerine gittik. Tabii yakaladığımız birkaç pozisyonu da değerlendiremedik. Hemen hemen uzatmalara kadar o şekilde gitti. Sonra da yediğimiz ikinci gol o risklere girdiğimiz için. Rakip 3 puana ihtiyacı vardı. Bizim de çok ihtiyacımız vardı. Biz burada puanla ayrılabilseydik çok iyi olurdu. Bizim ilk 6’ının içinde olabilmemiz için evimizdeki ve dışarıda maçlardan 3 puanla ayrılmamız lazım. Kaybedilen puanları telafisi mümkün değil. Bugün Adana Demirspor çok istekli ve arzulu oynadı ve galip geldiler. Onları tebrik ediyorum” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement