

- TFF 1. Lig'in 22. haftasında Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olan Ankara Keçiörengücü'nde Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, "Hedefimiz olan ilk 6 içerisinde kalmak için gayret edeceğiz" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, "İlk yarı kötü bir futbol oynadık. Belki de bugüne kadar oynadığımız maçalarda en kötü ilk yarı söz konusuydu. Mağlup durma düştük. Bundaki etkenlerden birisi de orta sahada yapmış olduğumuz organizasyonun, Süleyman Olgun'un sakatlanmasıyla sonuçlanması. Mecburen bir değişiklik yaptık. İkinci yarı yarı topun ve oyunun kontrolü bizdeydi. Birçok pozisyon bulduk. Bugün 23 tane şut attık. Ama 2 tanesi isabetliydi. Bugünkü maçı bir musibet olarak kabul ediyorum. Futbolcularım elinden geleni yaptı. İnşallah bundan sonraki maçlarda daha gayretli, daha dikkatli olarak maçlara çıkıp hedefimiz olan ilk 6 içerisinde kalmak için gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.



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