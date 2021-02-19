Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Hamdi Yılmaz: 'Hedefimiz olan ilk 6 içerisinde kalmak için gayret edeceğiz'

Hamdi Yılmaz: 'Hedefimiz olan ilk 6 içerisinde kalmak için gayret edeceğiz'

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz'ın açıklamaları

- Hamdi Yılmaz: "Hedefimiz olan ilk 6 içerisinde kalmak için gayret edeceğiz" ANKARA

Basın Toplantısı Toplantı Allah Bulduk Trol 


- TFF 1. Lig'in 22. haftasında Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olan Ankara Keçiörengücü'nde Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, "Hedefimiz olan ilk 6 içerisinde kalmak için gayret edeceğiz" dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, "İlk yarı kötü bir futbol oynadık. Belki de bugüne kadar oynadığımız maçalarda en kötü ilk yarı söz konusuydu. Mağlup durma düştük. Bundaki etkenlerden birisi de orta sahada yapmış olduğumuz organizasyonun, Süleyman Olgun'un sakatlanmasıyla sonuçlanması. Mecburen bir değişiklik yaptık. İkinci yarı yarı topun ve oyunun kontrolü bizdeydi. Birçok pozisyon bulduk. Bugün 23 tane şut attık. Ama 2 tanesi isabetliydi. Bugünkü maçı bir musibet olarak kabul ediyorum. Futbolcularım elinden geleni yaptı. İnşallah bundan sonraki maçlarda daha gayretli, daha dikkatli olarak maçlara çıkıp hedefimiz olan ilk 6 içerisinde kalmak için gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement