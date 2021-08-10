Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Spor
Halter Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’na Isparta’da hazırlanıyor
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Halter Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’na Isparta’da hazırlanıyor

Halter Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’na Isparta’da hazırlanıyor

Sporcuların halter kaldırmaları

Kış Turizmi Yıldızlı Milli Sporcu Oksijen Ay Yıldız 

-Halter ağırlıklarını sökmeleri
-Halter kaldırma detay
-Milli Takım Antrenörü Gamze Şen röportaj
-Melisa Güneş röportaj
-Melike Günal röportaj
-Sporcular detay ve toplu görüntü

- - Milli Takım Antrenörü Gamze Şen:- “Hedefimiz İstiklal Marşımızı okutup, ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmek” ISPARTA

- Gençler ve 23 Yaş Altı Kadın Halter Milli Takım sporcuları Finlandiya’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için Isparta’daki Davraz Yüksek Rakımlı Spor Merkezi'nde kampa girdi. 20 milli sporcu yaklaşık 2 ay boyunca çalışmalarını buradaki merkezde sürdürecek. Akdeniz’in incisi Davraz Kayak Merkezi, kış turizminin yanı sıra spor turizminde de önemli konuklarını ağırlıyor. Kış mevsiminde hatırı sayılır bir ziyaretçi ağırlayan Davraz geçtiğimiz yıl hizmete giren spor salonuyla sporculara yüksek rakımda kamp ve antrenman yapma imkanı sağladı. Tarihi büyük başarılarla dolu Halter Milli Takımı’nın genç sporcuları Finlandiya’da 24 Eylül-3 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Avrupa Şampiyonası’na hazırlanmak için Davraz Yüksek Rakımlı Kamp Merkezi’ni seçti. Bu seçimde Davraz ve Finlandiya’nın rakımlarının birbirine yakın olması da etkili oldu. Ay yıldızlı sporcular 2 ay boyunca günde çift antrenman yaparak çalışmalarını sürdürecek. “Hedefimiz İstiklal Marşımızı okutmak” Milli Takım Antrenörü Gamze Şen, Gençler ve U23 yaş altı Avrupa Şampiyonası kampının 1 Ağustos’ta başladığını belirterek, çalışmaların sıkı şekilde devam ettiğini söyledi.

Şen, “İklim ve coğrafi konum özellikleri açısından sporcularımızın performanslarında artış yaşayacağımızı düşünüyorum. Rakımın yüksek ve oksijenli, temiz havası olması açısından inşallah kampımızın sonunda güzel derecelerle buradan ayrılmayı temenni ediyoruz. Hedefimiz 24 Eylül’de yapılacak olan gençler ve 23 yaş altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda İstiklal Marşımızı okutup, ay yıldızlı bayrağımızı göndere çıkarmak olacak” dedi.
Gamze Şen, kampta genç bayanlarda 15, 23 yaş altında ise 5 sporcu ile 6 antrenörün yer aldığını ifade etti.
“Şehirden uzak olduğu için kafamızı toplayabiliyoruz” Ankaragücü Halter Spor Kulübü ve Milli Takım sporcusu Melisa Güneş, Davraz’ın uzun süredir geldiği en iyi kamp yerlerinden biri olduğunu kaydetti.
Güneş, “Burasının çok iyi etkileri oldu bize. Şehirden uzak olduğu için kafamızı toplayabiliyoruz. Hem de doğayla iç içe gibiyiz. Finlandiya’da gerçekleşecek Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'na hazırlanıyorum. 45 kiloda mücadele edeceğim” diye konuştu.
“Finlandiya ile Davraz’ın rakımı birebir aynı” Beden Eğitimi Öğretmeni Melike Günal ise kampın güzel geçtiğini belirterek, “Burada arkadaşlarımızla birlikte Gençler ve 24 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Burada daha önce hiç kamp yapmamıştık, ilk kez yapıyoruz. Sebebi ise Finlandiya ile Davraz’ın rakımının hemen hemen birebir olması. Performansımızı bu şekilde daha çok artıracağımızı düşünüyoruz. Oranın hava şartlarıyla buranın uyumlu olacağı için antrenörlerimiz burayı uygun görmüş. Buradan çok memnun kaldık” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı