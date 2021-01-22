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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Halil Dervişoğlu İstanbul’a geldi

Halil Dervişoğlu İstanbul’a geldi

Halil Dervişoğlu'nun geliş görüntüleri

İngiltere Çağa Ford Forma Trol 

-Detaylar

- İSTANBUL

- Galatasaray’ın kiralık olarak anlaşmaya vardığı 21 yaşındaki futbolcu Halil Dervişoğlu, İstanbul’a geldi. Galatasaray’ın transferi konusunda anlaşmaya vardığı İngiltere Championship takımlarından Brentford'da forma giyen Halil Dervişoğlu, İstanbul'a geldi. Hollanda’dan kalkan uçağa binen Halil, İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. 21 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılarda kiralık olarak top koşturacak. Genç oyuncu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak. Halil Dervişoğlu, aynı zamanda Ümit Milli futbol Takımı'nda da forma giyiyor. Halil, bu sezon Brentford ve Twente'de toplam 12 resmi maça çıktı ve 1 gol, 1 asistle mücadele etti.
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