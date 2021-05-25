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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Hakan Şimşek: 'Allah şampiyonluğu nasip etti'

Hakan Şimşek: 'Allah şampiyonluğu nasip etti'

Antrenör Hakan Şimşek röp.

Tarım Sparta Şampiyon Allah Forma 

-kutlamalar

Maç sonu şampiyonluk kutlamalarında durgularını ifade eden Isparta 32 Spor Antrenörü Hakan Şimşek, "Çok mutluyuz, çok emek sarf ettik. Başkanımız, taraftarımız, futbolcumuz çok büyük emekler verdi. Cenab-ı Allah gururla formasını taşıdığım Eskişehirspor'un sahasında şampiyonluğu nasip etti. Allah'a şükürler olsun, Isparta şehrine hayırlı olsun inşallah."
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