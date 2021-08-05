Hakan Reçber: “Altın madalya kazanmak istiyorum”

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- - Olimpiyatlardan bronz madalya ile dönen Reçber’den, Gazi Üniversitesi Rektörü Yıldız’a ziyaret ANKARA



- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya alarak Türkiye’ye dönen milli tekvandocu Hakan Reçber, eğitimini sürdürdüğü Gazi Üniversitesi’nde Rektör Prof. Dr. Musa Yıldız tarafından kabul edildi. Burada konuşan Reçber, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmak istediğini söyledi.



2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda Bosna Hersekli rakibi Nedzad Husic’i mağlup ederek bronz madalya alan milli tekvandocu Hakan Reçber, Türkiye’ye döndü. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencisi olan milli sporcu Hakan Reçber, Rektör Prof. Dr. Musa Yıldız’ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Yıldız, "Hakan kardeşimiz 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü oldu. Göğsümüz kabardı, gurur duyduk. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi olması hasebiyle de çok büyük mutluluk duyduk. O gün hemen basınla paylaştık ve telefonla irtibat kurduk. Bugün de arkadaşımıza bir teşekkür amacıyla böyle bir program düzenledik. Hakan kardeşimiz de bugün Gazi Üniversitesi eşofmanları ile aramızda. Kendisine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. İnşallah başka olimpiyatlarda daha farklı başarılar ve inşallah altın madalya alması konusunda şimdiden dua ve niyazlarda bulunuyorum. O konuda da ne tür destek vermemiz gerekiyorsa elimizden gelen desteği vermeyi arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı. “2024 yılında Paris'te altın madalya kazanmak istiyorum” "Hem kendim hem de ülkem için gurur verici bir mutluluk" diyen Hakan Reçber ise, "Özellikle de ülkemiz son günlerde zor zamanlar geçiriyor. Bunun üzerine aldığım madalya hem kendime hem de ülkeme çok güzel bir motive kaynağı oldu deyim. Çok güzel mesajlar aldım insanlardan. Herkes beni sabah 07.00'de kalkıp izlemiş. Yani tanıdığım tanımadığım herkes izlemiş. Bu çok duygulandırdı beni. İlk olimpiyatım üçüncü oldum. 21 yaşındayım daha. İnşallah 2024 yılında Paris'te de aynı performansı sergileyeceğim. Ama altın madalya kazanmak istiyorum bu sefer. Yaşımın fiziksel olarak gittiği yere kadar bu sporu yapmayı düşünüyorum. İnşallah daha nice madalyalar getireceğim" şeklinde konuştu.



