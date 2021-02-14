Hakan Kutlu: 'Ligin sonuna kadar savaşacağız'



- Konyaspor deplasmanında 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan Denizlispor'da Teknik Direktör Hakan Kutlu maçın ardından konuştu.

Sonuna kadar savaşacaklarını söyleyen Hakan Kutlu, VAR hakemlerinin de kendilerinin lehine olan pozisyonları görmediğinin altını çizdi. Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Oyunun ilk 45 dakikasında istediklerini sahaya yansıttıklarını anlatan Hakan Kutlu, "Rakibimize çok net pozisyonlar vermeden iki üç tane net gol pozisyonu elde ettik, ancak değerlendiremedik. İkinci yarıya biz kötü başladık, rakibimiz ise iyi başladı ama pozisyon bulmakta sıkıntı yaşıyorlardı. Duran toptan yediğimiz bir gol var. Lopes'in çok net bir itilmesi söz konusu. Hem bir önceki maçımızda hem de bu maçta VAR hakemleri ne yazık ki bizim lehimize olan pozisyonları görmüyor ya da görmek istemiyor. Maçın hakemleri çok iyi yönetti ancak VAR hakemleri Lopes'in itilmesini görmediler. Madem öyle, VAR'daki hakemlerimiz görevlerini layıkıyla yerine getiremiyorsa VAR'ı Türkiye'de kaldıralım. Bütün takımlar VAR'dan şikayetçi, çok da pahalı bir sistem. Hiç gerek yok, böyle olacaksa uygulamasınlar" dedi.

İlk yarı iyi, ikinci yarı kötü oynadıklarını anlatan Kutlu, "Hele hele gol yedikten sonra oyuncularım disiplinden koptular. Ama maçın kırılma anında yediğimiz gol oyundan kopmamız sağladı. Oyuncularımızla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Onları tek eleştirdiğim nokta, biraz daha inanmaları. Oyunun kırılma anlarında gol yediğimiz ya da gol atamadığımız zaman bu inançlarını yitirmemesini isteyeceğim. Ligin sonuna kadar savaşacağız" ifadelerini kullandı.



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