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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hakan Kutlu, “Denizlispor’un bu ligde hayatına devam edeceğini düşünüyorum”

Hakan Kutlu, “Denizlispor’un bu ligde hayatına devam edeceğini düşünüyorum”

Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu

- TRABZON

Rektör Irak 


- Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Denizlispor’un Süper Lig’de hayatına devam edeceğini düşündüğünü söyledi.

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, deplasmanda 1-0 mağlup oldukları Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, “Öncelikle göreve başlayalı 7 gün oldu. Bu süreçte iki önemli maç oynadık. Göreve başladıktan 3 gün sonra Göztepe gibi önemli bir rakipten 3 puan almıştık. 3 gün sonrada Trabzonspor deplasmanına çıktık. Burada alacağımız puanlarla moral bulup şehre dönerek Antalyaspor maçına hazırlanmak istiyorduk. Oyuncularım maçın başından sonuna kadar iyi konsantre oldular, iyi bir oyun ortaya koydular. İlk yarım saatlik bölümde hemen hemen istediklerimizi sahaya yansıttık. Trabzonspor çok kaliteli bir takım, iyi oyuncuları var. Oyunda üstünlüğü ele girdiler. Birkaç pozisyon verdik, bu Trabzonspor’a karşı normal. Bizim de girdiğimiz pozisyonlar vardı ama golle buluşturamadık. Trabzonspor’a verebileceğimiz en asgari pozisyonu verdik, girebileceğimiz pozisyonlara da girdik. 3 net pozisyonumuz var. Bana göre maçın sonlarına doğru bir penaltı pozisyonumuz var. Hakem VAR’a bıraktı sanırım. Çünkü hakem maçın başından sonuna kadar çok iyi maç yönetti. Kendisine teşekkür ediyorum. Tahmin ediyorum penaltı pozisyonunu VAR değerlendirsin diye düşündü. Ama ne yazık ki bizim lehimize olan pozisyonda çağırmadı. Trabzonspor’un penaltı pozisyonunda hakem VAR’a çağırdı ama bizim daha net olan pozisyonda çağrılmadı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu mücadele, oyun isteği ve oyun anlayışını değiştirerek devam ettiğimiz sürece Denizlispor’un bu ligde hayatına devam edeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
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