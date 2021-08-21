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Hakan Keleş: “Zamanla çok iyi bir noktaya geleceğiz”
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Hakan Keleş: “Zamanla çok iyi bir noktaya geleceğiz”

Hakan Keleş: “Zamanla çok iyi bir noktaya geleceğiz”

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'in açıklamaları

- - GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş:- “İyi bir kadro kurduk” İSTANBUL

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- Kasımpaşa deplasmanında 2-0 mağlup olan GZT Giresunspor’da Teknik Direktör Hakan Keleş maçın ardından konuştu.
Giresunspor’un iyi bir kadrosunun olduğunu söyleyen Keleş, “Zamanla çok iyi bir duruma geleceğiz” dedi.
Süper Lig’in 2. haftasında Kasımpaşa deplasmanından 2-0’lık mağlubiyetle ayrılan GZT Giresunspor’da Teknik Direktör Hakan Keleş maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maça iyi başladıklarını söyleyen Keleş, “Ancak bireysel hatadan dolayı geri düştük. Takım henüz hazır değil. Yeni katılan oyuncular geç katıldı, biraz uyum süreci var. İyi işler yaptık ama sayılmayan gol bizi zorladı. Riskler aldık ama çeviremedik, mağlup ayrıldık. 2 haftadır kötü gidiyoruz ama yeni bir takımız, bir uyum süreci var. İnşallah toparlayacağız. Birkaç gün çalışma fırsatı bulacağız ve Trabzonspor maçına hazırlanacağız” dedi.
Yeni gelen oyuncuların olduğunu da ifade eden Hakan Keleş, “Anlaştığımız oyuncular da var. 2-3 transfer daha yapacağız. Bu süreçte onların da bir an önce aramıza gelmesini bekliyoruz. Bizim için çok iyi olacak milli ara. Erzurum’da yaptığımız kampta yeni transferlerimizle çalışamamıştık. Geçen hafta gelen transferlerimiz var. Fırsat transferleri olabilir, araştırmalarımız devam ediyor. İyi bir kadro kurduğumuzu ve Giresunspor’un emin adımlarla geldiğini söyleyebiliriz” açıklamasında bulundu.
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