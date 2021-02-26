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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Hakan Çalışkan: 'Deplasmanda eksik kalmak bize sıkıntılar yaşattı'

Hakan Çalışkan: 'Deplasmanda eksik kalmak bize sıkıntılar yaşattı'

Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Hakan Çalışkan'ın açıklamaları

- Hakan Çalışkan: "Deplasmanda eksik kalmak bize sıkıntılar yaşattı" ANKARA

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- Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Hakan Çalışkan, “Yaklaşık 70 dakika, deplasmanda eksik kalmak bize sıkıntılar yaşattı" dedi.
Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Yeni Malatyaspor’da Teknik Sorumlu Hakan Çalışkan, müsabakanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Çalışkan, "Hakan Çalışkan İki takım içinde kırılma maçıydı. Bizler bulunduğumuz konumdan birazcık daha ileriye gitmek adına oynayacağımız bir maçtı. Erken yediğimiz gol oyun planımızı biraz etkiledi. Yaklaşık 70 dakika, deplasmanda eksik kalmak bize sıkıntılar yaşattı. Gerekli oyuncu değişikliklerini yaptıktan sonra, özellikle oyuncu kardeşlerimizin inanılmaz mücadelesi sonucunda galip gelebileceğimiz pozisyonları da bulduk. 10 kişi kalınca da özellikle ilk yarı zaman zaman baskı yedik” diye konuştu.

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