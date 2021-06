Hakan Çalhanoğlu: “En iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğiz”

- A Milli Takım’ın yıldız ismi Hakan Çalhanoğlu, İtalya maçı öncesi Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceklerini söyleyerek, “Buraya kadar kolay gelmedik ve İtalya karşısında korkmadan oynayacağız” ifadelerini kullandı. EURO 2020’nin açılış karşılaşmasında İtalya ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı’nda yıldız oyuncu Hakan Çalhanoğlu, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yarın özel bir maça çıkacaklarını söyleyen Hakan Çalhanoğlu, “Benim için de ayrı bir özelliği var. İtalya’da olduğum için takım arkadaşlarıma karşı oynayacağım için çok mutluyum. Özel bir maç olacağını düşünüyorum. Buraya kadar geldik ve bu maçı bekledik. Yarın en iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğiz, inşallah puanla ayrılırız” diye konuştu.

“Turu geçmek istiyoruz” İtalya Milli Takımı’nda takım arkadaşları olan Hakan Çalhanoğlu, “Kendi ülkeleri hakkında ve kendi taktik anlayışlarından kimseye bir şey bahsetmediler. Yarın sahada her şeyi ortaya koyacağız. Hocamızla birlikte takımı iyi analiz ettik ve hazırız. İyi bir hocaları var. Biz de bugünü bekledik ve buraya kolay kolay gelmedik. Bireysel oyuncularımız çok kaliteli. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Puan olarak konuşmayı sevmiyorum. Günden güne bakarak turu geçmek istiyoruz. Kendi aramızda her zaman konuşuyoruz ve rakibi analiz ediyoruz. Hocamız da bu analizleri bize iletiyor. Önemli oyuncuları var. Insigne gibi iyi oyuncuları var. Analizde her şeyi görüyoruz. Yarın takım halinde çıkacağız sahaya” ifadelerini kullandı. “Şu anda turnuvaya konsantre oldum” İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Mancini’nin “Umarım finalde Türkiye ile oynarız” sözleriyle ilgili de konuşan Hakan Çalhanoğlu, “İnşallah finalde karşılaşırız. Hem bizim hem de onların adına iyi olur. Biz buralara kolay gelmedik. İtalya’ya saygı duyuyoruz. Onların kalitelerini biliyoruz. Kendimize ait bir kalitemiz var. Buraya kolay gelmedik. Yarın kendi oyunumuzu oynadığımız zaman ve korkmadan oynadığımız zaman yarın bu maçı alabiliriz” dedi.

Son olarak İtalyan bir gazetecinin transferi hakkında sorduğu soruyu yanıtlayan Hakan, “Yarın akşam kazanmak istiyoruz. Çok önemli bir maç bizim için. Paolo Maldini ile konuştum. Beni aramıştı. Milan’la ilgili konuştuk ve şu anda Türkiye Milli Takımı’na odaklanmak istediğimi söyledim” diyerek sözlerini tamamladı.