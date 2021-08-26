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Gurbetçilere Kapıkule'de maç keyfi
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26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Gurbetçilere Kapıkule'de maç keyfi

Gurbetçilere Kapıkule'de maç keyfi

Edirne Kapıkule Sınır Kapısında gurbetçilerin dev ekranda maç izlemesinden görüntü

Gümrük Kapısı Gurbetçi 

-Drone ile dev ekranıda maç izleyen gurbetçilerden görüntüler
-Gurbetçilerin araçlarında ve dev ekran karşısında maç izlemesinden detaylar ve görüntüler
-Farklı açılardan detay ve görüntüler
-Gurbetçilerden röportaj
-Genel detaylar

- - Edirne Valiliğinden gurbetçilere büyük jest- Gurbetçiler Kapıkule'de dev ekranda maç keyfi yaşadı EDİRNE

- Edirne Valiliği, Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilere dev ekrandan maç keyfi yaşattı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turundaki ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin, HJK Helsinki'yi 1-0'lık skorla yenmesinin ardından taraftarların gözü rövanş maçına döndü. Saatler 19.00 gösterdiğinde Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçiler için maç sürprizi yapıldı. Edirne Valiliği, gümrük kapısında gurbetçilere dev ekrandan maç keyfi yaşattı. Dev ekrandan maç izleyen gurbetçiler, emeği geçenlere teşekkür etti. Gurbetçiler, Fenerbahçe - HJK Helsinki maçının ardından Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor maçlarını da canlı izleme fırsatı bulabilecek.
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