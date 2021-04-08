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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Gündüz boya badana, gece spor yaparak vücut geliştirme şampiyonu oldu

Gündüz boya badana, gece spor yaparak vücut geliştirme şampiyonu oldu

Selçuk Dönmez boyacılık detay

Yarış Gündüzler Şampiyon Amatör Vücut Geliştirme Şampiyonu 

-Selçuk Dönmez antrenman detay
-Selçuk Dönmez röp.

- ELAZIĞ

- Elazığ'da boya badana işleri yaparak geçimini sağlayan Selçuk Dönmez, vücut geliştirme sporunda Türkiye şampiyonu olarak dikkat çekti. Boya badana işleri yaparak geçimini sağlayan Yüksekokul mezunu Selçuk Dönmez, 15 yıl önce amatör olarak vücut geliştirme sporuna yöneldi. 50 yaşında olmasına rağmen son 5 yıldır profesyonel olarak bu spora yönelen Dönmez, son 3 yılda önemli dereceler elde etti. Önceki yıl şampiyonluk alan, geçen yıl Türkiye'de ikinci, Dünya'da 6'ıncı olan Dönmez, bu yıl Mart ayında Antalya'da Milli Takım Avrupa Şampiyonası Seçmelerinde Türkiye Şampiyonu oldu. Elazığ'da hem işine hem de sporuna devam eden Dönmez, kendi kendinin antrenörlüğünü yaparak kendine hedef koyduğu Avrupa şampiyonluğu için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Vücut geliştirme sporunu 15 yıldır yaptığını belirten Selçuk Dönmez, "5 yıldır profesyonel olarak yapıyorum. Bu spora özenerek başladım. Kendi çabalarımla bu seviyeye geldim. Akşam antrenörlük, gündüzleri boyacılık yaparak kendi ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Bu süreçte maddi yönden tabi ki sıkıntılarım oldu. Bu süreçte gündüz boyacılık, akşam antrenörlük yaparak yarışmalara hazırlandım. Hem kendi antrenörüm oldu, hem de kendi beslenme programımı hazırlayarak belli bir seviyeye geldim. 2018 Türkiye birinciliğim, 2019 Türkiye ikinciliğim, 2019 Aralık’ta Dünya altıncılığım var. 2021 Mart ayında tekrar Türkiye şampiyonluğum var. Bunları tek başıma elde ettim. Elimden geldiğince bu sporu yapmaya çalışıyorum" dedi.
Önünde bir Avrupa şampiyonası olduğunu kaydeden Dönmez, "Maddi yönden destek bekliyorum. Büyüklerimizden gerçekten destek bekliyorum. Bana destek olunursa Avrupa’da daha büyük bir başarı yakalayacağıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.
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