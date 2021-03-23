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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Güldeniz Önal: 'Keşke kupa ile veda edebilseydik'

Güldeniz Önal: 'Keşke kupa ile veda edebilseydik'

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Güldeniz Önal'in açıklamaları

- Güldeniz Önal: "Keşke kupa ile veda edebilseydik" İSTANBUL

Psikoloji Sığınma İtalya İtalyan Basın Mensupları 


- Galatasaray Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Güldeniz Önal, Saugella Monza maçından sonra yaptığı açıklamada, "Keşke kupa ile veda edebilseydik. Umarım bundan sonra senelerde Galatasaray’a bu kupa getirebiliriz" dedi.
Galatasaray, Kadınlar CEV Kupası Finali rövanşında Burhan Felek Spor Salonu’nda İtalyan ekibi Saugella Monza ile mücadele etti. İlk karşılaşmayı 3-0 kaybeden sarı-kırmızılılar rövanşta da 3-0 mağlup olunca kupada ikinci oldu. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Güldeniz Önal, "Karşımızda iyi bir takım olduğunu biliyorduk. İlk maçı talihsizlik oldu. Bu maç direnç göstermeye çalıştık. İtalya Ligi’nde onlar bu maçları çok oynuyorlar. Bu durumda üçüncüler. Bizim birazcık direncimiz kırıldı. Aslında içerideki mücadele, enerji, yardımlaşmadan çok mutluydum. Antrenman ne uyguluyorsak içeride uygulamaya çalıştık. Onlar bize çok çabuk çözüm buldular. Biz onun çözümünü getiremedik. İyi servis atmamız gerekiyordu. Servisi tutturamadık. Defansta hatalarımız oldu. İkinci setten sonra psikolojik olarak da çok zor bir maç oldu. Buraya gelen başkanımızı, seyircimizi tebrik ediyoruz. Keşke kupa ile veda edebilseydik. Umarım bundan sonra senelerde Galatasaray’a bu kupa getirebiliriz. Herkese teşekkür ederim. Bütün sene bu olayları yaşadık. Finale gelmesi üzücü oldu. Bütün sene boyunca arkadaşımız pozitif mi değil mi. Burası böyle bir sene. Bence bunun arkasına sığınmamak gerekiyor. Karşı takım için de olabilirdi. Biz iyi bir takımız. Mücadele etmeye çalışan genç bir takımız" diye konuştu.

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