Göztepe, yeni sezon formalarını taraftarının evine giderek tanıttı



- Göztepe, yeni sezonda giyeceği formaların tanıtımını taraftarlarının evlerine giderek yaptı. Sarı-kırmızılı kulübün yayınladığı video, futbolseverler tarafından beğeni topladı. Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2021-2022 sezonunda giyeceği formalarını basından önce taraftarına tanıttı. Sosyal medya hesaplarından bir video yayınlayan sarı-kırmızılı kulüp, forma tanıtımını yapmış oldu. Video içeriğinde yer alan Göztepeli futbolcular Halil Akbunar, İrfan Can Eğribayat, Soner Aydoğdu, Adis Jahovic, Cherif Ndiaye, Atınç Nukan ve Berkan Emir, Göztepeli taraftarların evlerine teker teker giderek yeni sezon formalarının tanıtımını yaptı. Videoda, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil de, Göztepe efsanesi Gürsel Aksel’in yeğeni Güler Aksel’in oğlu Levent Aksel’e yeni sezon formasını takdim ediyor. Videoda Göztepeli oyuncu Rıza Kocaoğlu ve rap sanatçısı Anıl Acar (Gazapizm) da yer alıyor. Sosyal medya hesaplarından yayınlanan bu video kısa sürede binlerce etkileşim alırken, Göztepeli taraftarların yanı sıra diğer takım taraftarları tarafından da beğeni topladı. Göztepe'nin yeni sezon formaları arasında klasik parçalı forma, üzerinde İzmir'in simgelerinin bulunduğu "Biz İzmir'iz forma" ve Casual forma yer alıyor.

