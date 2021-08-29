Görme engelli çocuklar sudan korkarken madalyaya koştu

-Yüzme şampiyonasında çekilmiş görüntü

-Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yüzme antrenörü Gülşah Tekin ile röportaj

-Konya Görme Engelliler Spor Federasyonu Konya İl Temsilcisi Mustafa Kandemir ile röportaj

-Sporcu Tuana Filiz ile röportaj

-Çocukların çalışması detay



- KONYA



- Konya’da kayıt oldukları spor kulüplerine ilk geldikleri dönemde sudan korkan görme engelli çocuklar, öğretmenlerinin desteği ve kendi azimleri ile katıldıkları Görme Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonası'ndan 9 madalya ile döndü. Konya’da doğuştan görme engelli olan 9 yaşındaki Süleyman Öztoprak, 11 yaşındaki Eymen İnce ve 12 yaşındaki Tuana Filiz, üç ayrı engelliler spor kulübünde spor yapmaya başladı.

Branş taraması yapılan 3 çocuğun yüzmeye uygun olduğunun tespit edilmesinin ardından sporcu adayı olarak belirlenen çocuklar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yüzme antrenörü Gülşah Tekin ile çalışmaya başladı.

Genel ve ısınma hareketlerine alışan çocuklar, yüzme öğrenmesi için havuza götürüldü. Suya girmekten korkan çocukları, antrenör Gülşah Tekin uzun çalışmaların ardından havuza alıştırdı. Azimle çalışmalara devam eden çocuklar, 24-26 Ağustos tarihleri arasında Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen Görme Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonası'na katıldı.

Şampiyonada, Karatay Engelliler Spor Kulübü sporcusu Tuana Filiz 200 metre serbestte altın, 100 metre serbestte gümüş ve 50 metre sırt üstü ile 50 metre serbestte 2 bronz madalya, Konya Görme Engelliler Spor Kulübü sporcusu Süleyman Öztoprak altın madalya, Mevlana Engelliler Spor Kulübü sporcusu Eymen İnce ise 100 metre serbestte altın, 100 metre sırt üstünde gümüş ile 50 metre serbest ve 50 sırt üstünde 2 gümüş madalya kazanarak Konya’ya döndü. Tekin: “Çocuklarımız sudan korkarken madalyaya koştu” Sporcu 3 çocukla yakından ilgilenen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yüzme antrenörü Gülşah Tekin, “Çocuklarımız sudan korkarken madalyaya koştu. Bu benim için çok büyük bir tecrübe oldu. Onlar başarıya koşup madalya aldıkça ben kenarda ağladım diyebilirim. Çocuklarımız önce sudan ve havuzdan korkuyordu çünkü bilmedikleri bir ortam, bilmedikleri bir bir şeye temas ediyorlardı ilk kez. Atlama korkuları vardı, biz bunu birlikte tutunarak atladık. Küçük sporcumuz Süleyman ise çok fazla üşüyordu artık biz de bunu oyunlarla hareket etmeye başladık. Şuanda ise biz çocuklarımızla Türkiye Milli Takım Seçmelerine katıldık. 2 yıldır pandemi dolaysıyla biz çocuklarımızla antrenman yapamadık. Konya’daki yapımı devam eden havuzumuz da bitme aşamasında. Bitince inşallah bizim hedefimiz milli takım kampına seçilmek” cümlelerine yer verdi. “Biz onlarla birlikte bu yolu kat ettik” Kendisine de bu alanda büyük bir tecrübe olduğunu anlatan antrenör Gülşah Tekin, “Ben daha önce bu şekilde hiçbir deneyim kazanmamıştım. Ama çocuklarımızla birlikte bazı konuları ben de onlarla birlikte öğrendim. Biz çocuklarımızla birlikte bu yolu aştık. Ama çocuklarımızın bir yandan eksiği diğer şeyleri kapatıyor. Duyma algıları daha çok açık, o yönden bize hiçbir sıkıntı olmadı. Biz onlarla birlikte bu yolu kat ettik” şeklinde konuştu.

Engelli çocuğu bulunan ailelere uyarılarda bulunan Gülşah Tekin, çocukların bazı şeyleri sporla daha rahat aşabileceklerini ifade ederek, "Aileler genellikle bu durumlara müsaade etmiyor, engelli birey oldukları için biraz daha temkinli yaklaşıyor. Yüzme ve benzeri sporlarla bu çocuklar hayatlarını daha rahat şekilde yaşasınlar” diye konuştu.

Kandemir: “Bu tür çocukların sporla iç içe olmaları önemli” Konya Görme Engelliler Spor Federasyonu Konya İl Temsilcisi Mustafa Kandemir, “Bu tür çocukların sporla iç içe olmaları sporun içinde olması kendileri ifade etmeleri etkenindeki önemi çok büyük. Gerek sosyal profil açısında gerekse toplumsallaşma açısından bunların önemi yadırganamayacak kadar büyük. Bir engelli ailesi veya engelli birey şunu kesinlikle unutmasın sporun hiçbir zaman dili, dini, ırkı, cinsiyeti ve engeli yoktur herkesi tek noktada toplayan tek olgu spordur. Biz de bu olgu üzerinden hareketle görme engellilerimiz topluma kazandırmak için daha önceden de toplumsallaştırma amacıyla yetenekli çocuklarımızı performans sporcusu, milli takımlara gönderme ve olimpiyatlara göndermeyi hedefledik” ifadelerini kullandı. Filiz: “İlk başladığımda sudan korkuyordum” İlk spora başladığındaki korkularını anlatan Tuana Filiz, “İlk başladığımda sudan korkuyordum. Diğer arkadaşlarımla bu sorunu da hocamız sayesinde atlatarak azimle buraya kadar geldim. Diğer arkadaşlarım da vazgeçerim demesinler ben her zaman azim ettim ve başardım onlarda başarabilir” dedi.

Süleyman Öztoprak ile Eymen İnce de azim ve sabırla bu çalışmaları yaparak havuz korkularını yenerek bu başarıya kavuştuklarını belirtti.



