Göksel Gümüşdağ: “İrfan Can için Fenerbahçe ile de görüşeceğiz”

- Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray’ın transfer görüşmesi gerçekleştirdiği İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe’nin de bir resmi bir talebi olduğunu ve sarı-lacivertlilerde bir görüşme yapacaklarını söyledi.



Başkan Gümüşdağ, İrfan Can transferinde oyuncu takasını olacağının şu an belli olmadığını ifade etti.

Medipol Başakşehir, TFF Süper Kupa müsabakasında karşı karşıya geldiği Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından turuncu-lacivertli takımın başkanı Göksel Gümüşdağ basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trabzonspor ve teknik direktör Abdullah Avcı’yı tebrik ederek sözlerine başlayan Başkan Gümüşdağ, “Genel anlamda iyi bir mücadele oldu. Oyunun hakemlerine girmeye gerek duymuyorum. Her anlamda oyunun iyi bir kupa finali olduğuna inanıyorum. Kartlar ağırdı, ağır değildi bunları uzun uzadıya konuşmaya gerek yok. En nihayetinde 2-1’lik galibiyetle Trabzonspor kazanmış durumda” şeklinde konuştu.

"Oyuncular ellerinden gelen mücadeleyi gösterdiler ama olmadı” Gümüşdağ, Trabzonspor karşısında oldukça eksik bir kadro ile sahaya çıktıklarının altını çizerek, şu ifadelere yer verdi: "Biliyorsunuz bugünkü eksiklerimiz oldukça fazlaydı. Edin Visca, İrfan Can Kahveci, Rafael, Chadli, Berkay sol bekte Bolingoli 8-9 tane oyuncumuz sakattı. Sahadaki diğer oyuncular da elinden gelen mücadeleyi gösterdiler. Yapacak bir şey yok. Bu maça bu sakatlarla hazırlandık. Ellerinden gelen mücadeleyi gösterdiler ama olmadı. Yapacak bir şey yok.” "İrfan Can için Fenerbahçe ile de görüşeceğiz” Başkan Gümüşdağ, İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe’nin görüşme talebi olduğunu ve ilerleyen günlerde sarı-lacivertli yönetim ile görüşeceklerini ifade ederek, “Gündemde yoğun konuşuluyor. Doğrudur, İrfan’a yurt dışından Marsilya’dan teklif var. Görüşmeler devam ediyor. Bir yandan da Galatasaray Başkanımız Mustafa Bey ve ikinci başkanı Abdurrahim Bey beni de ziyarete geldiler. Onlarla bir görüşme yaptık. Biz tekliflerimizi söyledik, onlar tekliflerini söylediler. Bunun üzerine Fenerbahçe’nin de bize resmi bir görüşme talebi oldu. Onlara da bugünlerde bir randevu verip bir görüşme yapacağız. Bunların hepsini 1 Şubat’a kadar konuşmak zorundayız. Önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşırız” değerlendirmesini yaptı. "İrfan Can transferinde takas olabilir de olmayabilir de” İrfan Can Kahveci’nin transferinde takası kabul edip etmeyeceklerinin belli olmadığını vurgulayan Göksel Gümüşdağ, “Hiç rakam söylemiyim. Galatasaray ile görüşmemiz var. Fenerbahçe ile de görüşeceğiz. Biz görüşlerimizi paylaştıktan sonra camialar da paylaşır. Bizim teklifler hem işin parasal kısmı hem de oyuncu takası teklifinde bulundular ama bizim şu an oldukça geniş bir portföyümüz var. Olabilir de olmayabilir de” açıklamasını yaptı. Başkan Gümüşdağ, İrfan Can Kahveci’ye Fransa Ligi ekiplerinden Bordeaux’nun resmi teklifi olmadığını belirterek açıklamasını sonlandırdı.



loading...