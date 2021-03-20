Gökhan Geylani: “Halen 2. sıradayız”



- Samsunspor Yardımcı Antrenörü Gökhan Geylani, sahalarında Giresunspor’a 2-0 yenilmelerine rağmen halen Süper Lig’e yükselebilecek sıralamada kaldıklarını söyledi.



Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, kendi sahalarında 2-0 yenildikleri Giresunspor maçının son dakikalarında kırmızı kart gördü. Sağlam’ın yerine basın toplantısına katılan Gökhan Geylani, karşılaşmayı değerlendirdi. "Halen 2. sıradayız" Kendi sahalarında yenilerek lider olma fırsatını teptiklerini dile getiren Geylani, “Giresunspor topu rakibe bırakarak fırsatları kovalayan bir takım. Bizde oyunun böyle gelişeceğini biliyorduk. Takımız eksilene kadar oyun böyle devam etti. Bizim adımıza her şey olumlu gidiyordu, 11'e 11 oyun oynanırken 1 puana üzüleceğimiz bir oyun oynuyorduk. Ama kırmızı kartlardan sonra işin rengi değişti. Biz kendi kendimize elimize gelen fırsatı ortadan kaldırmış olduk. Ligde 7 maç daha kaldı. Halen ligin 2. sırasında bulunuyoruz. Sezon sonuna kadar Süper Lig’e yükselmek için mücadelemize devam edeceğiz” dedi.





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