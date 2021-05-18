Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Giresunspor Başkanı Karaahmet: “Hakan hocayla devam etme kararı aldık”

Giresunspor Başkanı Karaahmet: “Hakan hocayla devam etme kararı aldık”

Giresunspor Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet'in açıklamaları

- - Giresunspor Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet:- “Süper Lig Giresun’a bir çok şeyi kazandıracak”- “Yeni sezon hazırlıklarıyla ilgili çalışma grubu oluşturduk” GİRESUN

Basın Toplantısı Teknik Direktör Toplantı Şampiyon Kalamış 


- Giresunspor Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet, düzenlediği basın toplantısında kazanılan şampiyonluğun Giresun’a yeni bir yön, nefes ve sinerji katacağını ifade etti.
Karaahmet, Teknik Direktör Hakan Keleş ile yola devem edeceklerini de duyurdu. Çotanak Spor Kompleksinde düzenlenen basın toplantısında Giresun’un ve Giresunspor’un her şeyin en iyisini hak ettiğini belirten Karaahmet, “Bugün Giresunspor’un Giresun’a bu şampiyonluğu getirmesi kolay bir şey değil. O yüzden bunu yakalamışken tüm Giresunluların artık Giresun şehriyle ilgili hayallerinde revizyona gitmesi ve yeni hedefler koyması gerekir. Artık Giresun ne istiyorsa almalı ne istiyorsa en iyisini yapmalı. Giresun’a çiçek ekenler en iyi çiçeği ekmelidir. Çünkü bu şehir artık buna hazır olmalı. Bunu hak ediyor bundan geri kalmamalı. O yüzden bu şehir belki yeni yapılacak her şeyi gözden geçirip her şeyi dizayn etmesi lazım. Giresun’a gelen herkesi Giresun’a aşık etmemiz lazım” dedi.
“Hakan hocayla devam kararı aldık” Süper Lig hazırlıklarının devam ettiğini belirten Karaahmet, teknik kadro konusunda Hakan Keleş ile devam edeceklerini söyledi.

Karaahmet, “Yeni sezonla ilgili birtakım çalışmalara başladık. Şu anda mevcut takımımızla ilgili raporlar gelmeye başladı.
Kimse merak etmesin. Her şey doğru şekilde yapılmaya devam edecek. İnşallah Giresunspor, Süper Lig’de de iyi konuşulan bir takım olacak. Futbol takımımızla ilgili bir çalışma grubu oluşturuyoruz. Takip edilen, izlenen ve talep edilen futbolcular hakkında bir çalışma ekibimiz var. Teknik kadro konusunda Hakan hocayla devam kararını almıştık. Fazla teknik direktör değiştirmeyi seven birisi değilim. Herkesin kendine göre bir yoğurt yiyişi vardır ama bir insanı tanıyorsunuz anlıyorsunuz. Frekanslarınızın uyuyorsa onunla devam etmek lazım” dedi.
“Giresun’un geleceğine güzel şeyler bırakalım” Giresunspor’un bir daha 44 yıllık aralar yaşamaması için çabaladıklarını belirten Karaahmet, “Çok istediğimiz yeni bir Giresunspor tesisi var. Onunla ilgili taleplerimizi ilettik. Onunla ilgili bu hafta çalışmaya başlayacağız. Hızla Giresunspor’a bir tesis kazandırmamız lazım. Giresunspor’un Süper Lig’e yakışır bir tesisi olması lazım. Artık biz kimseden küçük değiliz. Kimse Giresun’a küçük şehir diyemez. Kimseden büyük olduğumuzu da iddia etmiyoruz. Giresun’un ve Giresunspor’un her şeyi var. Şimdi bundan sonra daha fazlasını yapmak için hep beraber çalışalım üretelim. Giresun’un geleceğine güzel şeyler bırakalım. Allah bir daha Giresunspor’a 44 yıllık aralar vermesin” ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
Hamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı AttıHamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı Attı
Fransa'da Şampiyon SharapovaFransa'da Şampiyon Sharapova
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement