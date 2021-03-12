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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Giresunspor - Bandırmaspor maçının ardından

Giresunspor - Bandırmaspor maçının ardından

Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül'ün açıklamaları

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-Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Şimşek'in açıklamaları

- GİRESUN

- TFF 1. Lig’in 26. haftasında GZT Giresunspor, RH Bandırmaspor’a sahasında 1-0’lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından teknik direktörler mücadeleyi değerlendirdi. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında ilk konuşan Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, Süper Lig hedeflerinde vazgeçmedikleri ifade ederek, “Kazanmamız gereken bir maçı kaybettik. Yediğimiz şanssız bir golden sonra toparlanmaya çalıştık. İkinci yarıda pozisyonlar yakaladık ama rakip kaleci bu maçta devleşti bir anda. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Hafta içi bu konu üzerinde çalışacağız. Rakibimizi de ayrıca tebrik ediyoruz. Kalan 8 haftada 5 galibiyet alıp Süper Lig’e çıkmayı hedefliyoruz” dedi.
Bandırmaspor cephesi Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Şimşek ise, “Öncelikle bu galibiyeti bugün ameliyat olan Onur Akbay’a armağan ediyoruz. Galibiyeti bütün Bandırmaspor taraftarına, futbolcularına ve yöneticilerine hediye ediyoruz. Güzel bir maç oldu. Maça gelecek olursak 2 ve 3. golleri de bulabilirdik. Kontrataklarda sorunlar yaşadık. Oyuncularımızda yorgunluk vardı. Ama buradan güzel bir sonuçla dönmek bizi son derece mutlu etti” ifadelerini kullandı.
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