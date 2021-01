Giresunspor - Balıkesirspor maçının ardından

-Balıkesirspor Teknik Direktörü Cihat Arslan'ın açıklamaları



- GİRESUN



- TFF 1. Lig’in 18. haftasında Giresunspor, Balıkesirspor’u 1-0’lık skor ile mağlup etti. Maçın ardından teknik adamlar karşılaşmayı değerlendirdi. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Giresunspor Teknik Direktörü Ümit Şengül, yaptığı açıklamada, “İkinci yarının ilk maçıydı ve her zaman ilkler zordur. İkinci yarının çetin geçeceğini biliyoruz. Her maçımız zor, her maçımız bir final niteliğinde. İstediğimiz gibi etkili olamadık. Pozisyon ürettik ama gol konusunda sıkıntı yaşadık. Ciddi rakiplerle oynayacağız. İlk 10 hafta bizim hedefe gitme anlamında kaderimizi belirleyecek maçlar. İlkini aldık. Arzulu ve mücadele eden bir kadromuz var. Transferimiz kapalı ve her oyuncuyu oynamak istiyoruz. Bugüne kadar eksiklerin yerine koyduğumuz oyuncular diğerini aratmadı. Zor bir süreçteyiz. İnşallah önümüzdeki hafta Menemenspor ile oynayıp buraya galibiyetle dönmek istiyoruz. Giresun’un bir hayali var. Yeni statla birlikte bu hayali gerçekleştirmek istiyoruz. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.

Balıkesirspor cephesi Balıkesirspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ise, “Öncelikle yeni stat hayırlı olsun Giresun’a ve Türk futboluna. Bir Balıkesirli olarak inşallah böyle bir stat Balıkesir’e yapılır ve orada oynama şerefine nail oluruz. Mücadelesi olan bir maçtı. İki takım açısından da doğrular yapılamaya çalışıldı. Biz eksik olarak mevkisel zorluklar yaşadık. Ama maçın belirleyici olması kulübelerle alakalıydı. Biz buraya lisansları çıkartamadan geldik. Tabii burada takıma alternatif oyuncular olmayınca ilerleyen dakikalar bizim için sorun oldu. Sadece Doğa ayağını uzatabilseydi öne geçebilirdik. Daha sonrasında Giresunspor golü buldu. Zaten o gol maçın bitişiydi. Hem Giresunspor’u tebrik ediyorum hem de eksik mevkileri olsa da çabalarından dolayı oyuncularımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.



