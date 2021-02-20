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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Giresunspor - Ankaraspor maçının ardından

Giresunspor - Ankaraspor maçının ardından

Ümit Özat'ın açıklamaları

Rektör 

-Ümit Şengül'ün açıklamaları

- GİRESUN

- TFF 1. Lig’in 22. haftasında Giresunspor, Ankaraspor’u sahasında 1-0 mağlup ederek puanını 50’ye çıkardı. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik adamları değerlendirmelerde bulundu. Giresunspor'u tebrik ederek sözlerine başlayan Ankaraspor Teknik Direktörü Ümit Özat, farklı bir disiplinle oynadıklarına dikkat çekti. Özat, “Futbolun bir gerçeği var. Giresunspor kaliteli ve haddini bilerek oynuyor. İyi gidiyorlar. Kendimize gelince daha iyi bir oyun vardı. Ne Giresun ne de Tuzla artık bizim rakibimiz değil. Kazanabileceğimiz maçlara yöneleceğiz. Biz zoru başarmaya geldik. Farklı bir disiplinle oynadık” dedi.
Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül ise öncelikle galibiyetten dolayı oyuncularını kutladı. Şengül, “Maçı kazanmamız için o kadar sebep vardı ki bugün kazandığımızda oyuncularımız maçın başından beri disiplinle oynadılar. Yaklaşık 11 maçtır kazanan ve 15 maçtır kaybetmeyen bir Giresunspor var. Takım her türlü takdiri hak ediyor. Tebrik ediyorum onları. Rakip ayırmadan oynuyoruz. Kötü oynadığımız maçlarda oluyor ama iyi bir takım olduğumuza inanıyorum. Ciddi rakiplere karşı oynayıp kazanmaya çalıştık. Bu takım her şeyi hak ediyor. Önümüzdeki maçları da kazanıp bu takımı Süper Lig’e taşımak en büyük hayalimiz. Buna inandık ve başaracağımıza inancımız tamdır” ifadelerini kullandı.
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