Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Genel kurulda Ali Koç'a yoğun ilgi

Genel kurulda Ali Koç'a yoğun ilgi

Ali Koç'a gösterilen ilgiden görüntüler

- İSTANBUL

Futbol 


- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a kongre üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda sarı-lacivertli kongre üyeleri Başkan Ali Koç'a yoğun ilgi gösterdi. Oy kullanma işleminin ardından saha içerisinde futbolcu çıkış tüneline giden Koç, buradan yeniden çıkış yaparak kongre üyelerinin ilgisine karşılık verdi. Üyelerle fotoğraf çektiren Ali Koç, daha önce adaylığını açıklayan ancak yeterli imzayı toplayamayan Eyüp Yeşilyurt'a oy kullanma sırasında eşlik etti.
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement