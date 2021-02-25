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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Gençlere Avrupa stantlarında spor kompleksi

Gençlere Avrupa stantlarında spor kompleksi

Gençlere Avrupa Stantlarında Spor kompleksinin görüntüleri

Spor Kompleksi Spor Merkezi Lyon Hükümet 

-Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'ın açıklamaları

- BURSA

- Yenişehir Belediyesi tarafından gençler için Avrupa stantlarında yapılan spor kompleksi hizmete girmek için gün sayıyor. Bünyesinde birçok spor branşının tesislerini bulunduran spor kompleksinin açılması ile ilçedeki gençler rahata kavuşacak. Tesislerde incelemelerde bulunan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Sporcu olmak farklı, spora önem vermek farklı. Biz spor için ciddi uğraşlar veriyoruz, ama şunu da söylemeden geçmeyelim; burası güzel bir spor merkezi olacak. Biz geldiğimizde spor kompleksi yarım haldeydi. Yapmış olduğumuz başvurular neticesinde Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu’nun desteklemesi ile hükümetimiz tarafından 2 milyon değerinde hibe verildi.
Verilen hibe bizim buradaki tesisimizin yapımının hızlanmasında büyük bir katkı sağladı. Ben buradan Yenişehir halkı adına kendilerine teşekkür ediyorum. En geç 20 gün zarfında içteki düzen sağlanacak. Halı sahamız bitti. Basket ve voleybol sahamız hazır, sadece bahçe düzenlemesi kaldı. Önümüzdeki mayıs ayı içerisinde açılışımızı yapıp gençlerimizin hizmetine sunacağız” diye konuştu.
(FA-MŞ)
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