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24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Geleneksel okçuluklar Tokat'ta yarıştı

Geleneksel okçuluklar Tokat'ta yarıştı

Tokat'ta okçuların geleneksel kıyafetler giyerek katıldıkları yarışmada ok atması

Gard Yarış Dera Şampiyon Okçular 

-Hedefe saplanan oklar
-Okları yarışmacıların alması
-Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Organizasyon Kurul Başkan Yardımcısı Nadir Oflaz röp.
-Sporcularla röp.

- TOKAT

- Tokat’ta düzenlenen Geleneksel Okçuluk Türkiye Şampiyonası sıralama müsabakaları renkli görüntüler oluşturdu. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu tarafından Türkiye Şampiyonası büyükler sıralama müsabakaları Gümenek mesire alanında yapıldı. Sıralama müsabakalarına 10 ilden toplam 85 yarışmacı katıldı.
Sporcular geleneksel kıyafetlerle katıldıkları yarışmada renkli görüntüler oluşturdu. Pandemi dolayısı ile okçular maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek müsabakalara katıldı.
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Organizasyon Kurul Başkan Yardımcısı Nadir Oflaz, 5 ayrı bölgede planlanan sıralama şampiyonasının 4. ayağının Tokat’ta yapıldığını söyledi.

Sıralama yarışmalarından sonra İstanbul'da final yarışmalarını yapılacağını ifaden Oflaz, kültürel mirasının gelecek nesillere taşınabilmesi için çaba gösterdiklerini belirterek, “Bu kültürel mirasımız atalarımızdan bizlere yadigardır. İleri nesillere taşıyabilmek ve layık ile gençlerimize bunu anlatabilmek için çaba sarf ediyoruz” dedi.
Şampiyonaya katılan okçulardan Mehmet Recep Erçin ise pandemiye rağmen yarışmaya oldukça fazla ilgi olduğunu söyledi.

Gerekli önlemleri alarak yarışmalara katıldıklarını belirten Erçin, “Atalarımızın yaptığı bu sporu yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Doğal malzeme ve ürünler kullanarak yapılan ok, yay ve kıyafetlerle gelecek nesillere aktartılması hedefi içerisindeyiz” diye konuştu.

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