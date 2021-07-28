Geçici olarak kazandığı altın kemeri, yumruklarıyla korumak için gün sayıyor

-Şampiyonun hazırlanmasından detaylar

-Şampiyon Dilara Yücel ile röp.

-Genel detaylar



- - Eskişehirli boksör Avrupa şampiyonu unvanını elinde tutmak istiyor- Altın kemer motive etti, çalışmalarına hırsla devam ediyor- Avrupa Şampiyonu Dilara Yücel:- “Kemeri benden alması çok zor, gelsin de alsın bakalım” ESKİŞEHİR



- Eskişehir’de yaşayan profesyonel boksör Dilara Yücel, Avrupa şampiyonluğu kemer maçında rakibinin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine kadınlar orta sıklette altın kemerin sahibi oldu. 18 yaşındaki Yücel, aynı rakibiyle 1 ay sonra İstanbul’da yapılması planlanan müsabaka öncesi çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Eskişehir’in ilk profesyonel kadın boksörü 18 yaşındaki Dilara Yücel, kilo vermek için başladığı boks sporunda sayısız başarı elde etti. Evrensel Boks Federasyonu (UBO) tarafından Arnavutluk’ta düzenlenen 'Boks Gecesi Avrupa Şampiyonluğu Kemer Unvanı' mücadelesine katılan Yücel, Gürcistanlı rakibi Nana Chakhvashvili'nin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine kadınlar orta sıklet kategorisinde altın kemerin sahibi oldu. Şampiyonluk kemerini elinde bulunduran genç boksör, aynı rakibi ile 1 ay sonra İstanbul’da yapılması planlanan mücadele öncesi çalışmalarına hırsla devam ettiğini söyledi.



Rakibinin testinin pozitif çıkmasına üzüldüğünü fakat hiçbir şeyin motivasyonunu bozmayacağını dile getiren Yücel, yoğun antrenmanları sayesinde kemeri ve unvanı elinde tutmaya devam edeceğini vurguladı. “Kilomda şu ana kadar en genç boksör benim” Kilosunda mücadele eden en genç boksör olduğunun altını çizen Dilara Yücel, “Kilo vermek için başladığım bu yolda, bu kadar ilerleyeceğimi asla tahmin edemezdim. Hırsımla ve hayallerime inanarak bu kemeri kazanma noktasına kadar geldim. Şimdi Avrupa şampiyonluğu kemerini aldım, bundan sonraki hedefim dünya şampiyonluğu ve diğer federasyonlarda da birinci sıraya çıkmak. Kilomda şu ana kadar en genç boksör benim. 18 yaşına girdim ve benim yaşımda benim gibi 7’de 7 yapmış bir sporcu yok. Daha iyi yerlere de geleceğim. Ben ringe ait olduğumu düşünüyorum ve ringde kendimi çok iyi hissediyorum. Orada dövüşmek, o atmosferi tatmak çok ayrı bir duygu. Kazanıp ülkemizi ve bayrağımızı temsil etmek de çok güzel bir duygu” şeklinde konuştu.

“Bu kemerin bende kalacağına eminim” İstanbul’da yapılacak müsabakanın ardından kemeri elinde tutmaya devam edeceğini söyleyen Yücel, konuyla ilgili olarak şunları aktardı: “24 Temmuz’da Arnavutluk’ta bir maçım olacaktı. Rakibimin Covid-19 testi pozitif çıkınca maçım 28 Ağustos’a ertelendi ve federasyon kemeri geçici olarak bana verdi. Şimdi rakibim Nana, İstanbul’daki maçımda benden kemeri almaya çalışacak. Kemeri benden alması çok zor, gelsin de alsın bakalım. Rakibimin testinin pozitif çıkması beni motivasyon açısından olumsuz etkilemedi. Aksine daha çok motive oldum. Şimdi bu 1 aylık süre içerisinde daha fazla çalışacağım. Hazırdım, daha da hazır olacağım. Güzel bir maç olacak. Bu maç için çok sıkı kamplara girmiştim, tekrar kampa gireceğim. Daha sıkı çalışacağım. Benden kemeri asla alamaz. Elimden gelenin fazlasını yapacağım ve bu kemerin bende kalacağına eminim.”

