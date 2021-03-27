Gaziantep protokolü basketbolda hünerini sergiledi

--Açılıştan detaylar

--Protokol üyelerinin basket atışı yapması

--Basketbol oynamalarından detaylar

--Konuşmalar

--Genel detaylar



- GAZİANTEP



- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Ulaş Spor Salonu’nun açılış töreni Gaziantep protokolünün basketbol hünerini sergilemesine sahne oldu. Kurdele kesiminin ardından basketbol topunu eline alan protokol üyeleri salondaki basketbol sahasında üçlük atış denemeleri yaptı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Şahinbey ilçesine bağlı Ulaş Mahallesi’nde gençlerin ve çocukların spor kültürünü güçlendirmek amacıyla Ulaş Spor Salonu hizmete açıldı. Çok amaçlı yapısıyla hayata geçen Ulaş Spor Salonu’nda düzenlenen açılış töreni, çocukların ve gençlerin renkli gösterilerine sahne olurken, tesiste Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol üyeleri de basketbol oynadı. Ulaş Spor Salonu’n da açılmasıyla kentteki spor salonu sayısı 33’e ulaştı. Protokol basketbol oynadı Gençlerin karate gösterisinin ardından ellerine basketbol topunu alan protokol üyeleri üç sayılık atış denedi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu ile İl Başkanı Eyüp Özkeçeci’nin basket atışlarının potayı bulması gençlerden alkış aldı. Fatma Şahin: “Bu çocuklar zaferden zafere koşacak” Açılış töreninde konuşan Fatma Şahin, “Bu eserler kendiliğinden olmuyor. Gençlik ve Spor Bakanımızı fahri hemşerimiz ilan ettik. Kendisinin şehre gelmesiyle beraber bu işler daha da hızlandı. Hakikaten en yüksek desteği aldık. Bu çocukların kemik yapısı, vücut yapısı hangi spora daha müsait mi diye, kabiliyetlerine göre ölçümler yapıyoruz. Bizde bu çocuklara fırsat eşitliği sağlamamız gerekiyor. Trabzon ve Ankara’da yapılan modellere baktık. Ayrıca çocuklarımızın taramalarını yaparak aileleri bilinçlendirerek onları yönlendiriyoruz. Bu mesele altyapı istiyor. 33 tesisle olağanüstü bir yatırım yaptık. ‘Yüzme bilmeyen kalmasın’ dedik. Bu çocuklar ellerinde al yıldızlı bayrağı taşıyarak İstiklal Marşımızı okutarak zaferden zafere koşacak” ifadelerini kullandı. “Altyapı oluşturuyoruz” Gaziantep Valisi Davut Gül ise güzel bir etkinlik için bir arada olduklarını hatırlatarak, “Bazı şeylerin altını çizmek lazım. Son 2 senede 33 tesis Gençlik Spor Bakanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı gayretleriyle yapıldı. Toplamda 58 tesis var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gaziantep Modeli ile bir milyon genç var kiminle konuşsak zararlı alışkanlıklar gibi bu sorunları aşacağımıza inanıyorum. Polisimiz 24 saat görev yapıyor. Ama bu yaptığımız işlerde sporun altyapısını oluşturarak sporcularımıza destek veriyoruz” dedi.

Birçok alanda faaliyet gösterecek Ulaş Spor Salonu’nda spor yapmak isteyen gençlere karate, tekvando, satranç, basketbol ve voleybol branşlarında eğitim verilecek. Tesis, toplamda bin 257 metrekareden oluşurken, bir adet standart ölçülerde basketbol sahasına sahip. Salon çok amaçlı olarak başta voleybol olmak üzere diğer spor dalları için de kullanılabilecek. Ayrıca salonda 121 kişilik seyirci tribünü ve yaklaşık 137 metrekarelik alana konumlandırılmış bir fitness salonu bulunurken, tesiste teknik odalar, erkek-kadın mescit, soyunma odaları, duş ve tuvaletler de yer alıyor.



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