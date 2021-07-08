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Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Gaziantep antrenmanından görüntüler

Teknik Direktör Rektör 

-Erol Bulut detay
-genel ve detay görüntüler

- BOLU

- Yeni sezon hazırlıklarına Bolu’da devam eden Gaziantep FK, günü tek idmanla tamamladı. Bolu Karaçayır Tesisleri'nde saat 17.00'de teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.
Dayanıklılık ve güç idmanıyla devam eden antrenman, taktik çalışmanın ardından yapılan çift kale maçla son buldu.
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