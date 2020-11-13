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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
- Gaziantep FK’da moraller yerinde

- Gaziantep FK’da moraller yerinde

Gaziantep FK antrenmanından arşiv görüntüler

- Gaziantep FK’da moraller yerinde GAZİANTEP

Hafta Sonu Katar Beraberlik Göreme 


- Lige kötü bir başlangıç yapan Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz hafta evinde ağırladığı Beşiktaş’ı 3-1’lik skorla yenmesinin ardından kulüpte moraller yerine geldi. Beşiktaş’ı evinde 3-1’lik skorla yenen Gaziantep Futbol Kulübünde moraller yerine geldi. Son 5 yılın en kötü lig başlangıcı yapan kırmızı-siyahlılar, ilk 5 haftada galibiyet yüzü görmemişti. İlk galibiyetini 6.haftada evinde ağırladığı Konyaspor’u 1-0’lık skorla yenerek alan Gaziantep, 8 maçta 1 mağlubiyet, 5 beraberlik ve 2 galibiyet alarak 11 puanla lig tablosunda 8. sırada yer alıyor. Geçen yılı 46 puanla 8. sırada bitiren kırmızı-siyahlılar bu yılki çıktıkları ilk 5 maçta sadece 4 puan toplaması taraftarının tepkisine sebep olmuştu. Her maç üstüne katarak ilerleyen Gaziantep Futbol Kulübü önce Konyaspor’u daha sonra Beşiktaş’ı evinde yenerek, moraller yerine geldi. 7 maçtır yenilmiyor İlk hafta deplasmanda Galatasaray’a 3-1’lik skorla yenilen Gaziantep Futbol Kulübü, 7 haftadır mağlubiyet yüzü göremezken, 8 hafta sonunda 2 galibiyet 5 beraberlik alarak 11 puan topladı.
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