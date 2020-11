Gaziantep Başkanı Büyükekşi: 'Süper Lig'deki iyi bir takımız'

- Süper Ligin 8. Haftasında sahasında konuk ettiği Beşiktaş’ı 3-1 mağlup eden Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, maçı değerlendirdi. Haftalardır üzerlerinde olan şansızlığı son iki haftadır kırdıklarını belirten Büyükeşi, “Kaç haftadan beri üzerimize bir şanssızlık vardı biliyorsunuz şu anda en çok berabere kalan takımımız geçen sahamızda ki son maçta şanssızlığımız Konya maçıyla 1-0 yenerek kırdık. Bir seri yakalamamız gerekiyordu çok şükür bugün maçtan önceki açıklamam da söylemiştim Beşiktaş'a saygı duyuyorum ligimizin büyüklerinden bir tanesi ama kazanmamız gerektiğini özellikle altını çizmiştim hatta bir radyo programında da 2-1 kazanırız demiştim 3-1 kazandık son derece mutluyum Beşiktaş'a bundan sonraki maçlarında başarılar dileriz” dedi.

Yeni transfer Kevin Mirallas’a övgüler yağdıran Büyükekşi, ilk golünü attığını daha da fazla gol atacağını söyledi.



Transferlerin takıma alışamadığını ama milli takım arasının iyi geleceğini ifade eden Büyükekşi, “Biz 3 yeni transfer yapmıştık onlar tam takım alışamadı ama bugün Mirallas ilk golünü attı inşallah çok daha gol atacağını düşünüyorum çünkü gerçekten dünya çapında bir oyuncu. 15 günlük ara var biliyorsunuz milli takım arası bu arada yine çok çalışacağız bundan sonra daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

"Son derece mutluyum" Ligde iyi bir takım olduklarını vurgulayan Mehmet Büyükekşi, şöyle devam etti: “Gerçekten Süper Lig'deki takımların içerisinde hocamıza teknik heyetimiz de oyuncularımıza iyi bir takım olduğumuzu her zaman söylüyoruz ama bir türlü şanssızlığı kıramıyorduk, 2 maçtan beri sahamızda bunu aşmayı başardık. Bundan sonra hem deplasmanlarda hem de sahamızda maçlarımızı Kazanmak istiyoruz. Gerçekten bugün özellikle ilk devrede çok iyi oynadı takımımız fazla bir pozisyon vermedi bu sorunların çoğu bizim tarafımızdandı ikinci devrede tabii rakibimiz 10 kişi kalınca biraz daha işimiz kolaylaştı böylelikle de bu sonucu almış olduk son derece mutluyum.” T"eknik ekibimizi her zaman uyarıyoruz" Maç esnasında iki teknik heyet arasında yaşanan gerginliği soran gazetecileri ise Büyükekşi, “Maç esnasında bir takım böyle heyecanlı hareketler olabiliyor. Onun için maçın heyecanını yaşayan her iki taraf da bazı istenmeyen şeylere sebep olabiliyor biz inşallah bundan sonraki maçlarda da teknik ekibimizin bu konuda daha dikkatli olmasını her zaman uyarıyoruz” cevabını verdi.



loading...