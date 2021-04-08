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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Galatasaray yağmur altında çalıştı

Galatasaray yağmur altında çalıştı

Antrenmandan görüntüler

Karantina Rektör 

-Fatih Terim detay
-Radamel Falcao detay
-Mustafa Muhammed detay
-Fatih Terim'in oyun durdurup uyarılarda bulunmasının görüntüleri

- İSTANBUL

- Galatasaray, Süper Lig’in 34. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yağmur altında yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman uzun bir aradan sonra basına açık olarak yapıldı. Antrenman ısınma hareketleri ile başladı.
Daha sonra savunma ve hücum organizasyonları üzerinde durulan çalışma gerçekleştirildi.
Bu çalışmalar sırasında Fatih Terim zaman zaman araya girerek oyuncularına uyarılarda bulundu. Antrenman dar alanda çift kale maçla tamamlandı. Antrenmanda korona virüs testleri pozitif çıktığı için karantina süreçleri devam eden Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç’ın yanı sıra annesinin vefatı dolayısıyla ülkesi Nijerya'ya giden Henry Onyekuru, hafif sakatlığı bulunan Martin Linnes ile tedavisine devam edilen Kerem Aktürkoğlu yer almadı. Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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