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Galatasaray stada geldi
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Galatasaray stada geldi

Galatasaray stada geldi

Galatasaray otobüsünden gelişinden görüntüler

- İSTANBUL

Tezahür Tezahürat 


- UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile karşılaşacak olan Galatasaray mücadelenin oynanacağı stada ulaştı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile karşılaşacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, müsabakanın oynayacağı stadyuma ulaştı. Galatasaray otobüsünü stat dışında taraftarlar tezahüratlar ve meşalelerle karşıladı.
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