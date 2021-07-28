Galatasaray stada geldi



- UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile karşılaşacak olan Galatasaray mücadelenin oynanacağı stada ulaştı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile karşılaşacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, müsabakanın oynayacağı stadyuma ulaştı. Galatasaray otobüsünü stat dışında taraftarlar tezahüratlar ve meşalelerle karşıladı.

