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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Galatasaray seçiminde oy verme işlemi sona erdi

Galatasaray seçiminde oy verme işlemi sona erdi

Oyların sayılmasından görüntüler

- İSTANBUL

Yarış Başkanlık Seçimi 


- Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçim Genel Kurulu’nda oy verme işlemi sona erdi. 30 sandıkta verilen oyların sayımına geçildi. Toplam 4731 üye oy kullandı. Galatasaray 38. başkanını seçiyor. Galatasaray Lisesi’nde gerçekleşen başkanlık seçiminde oy verme işlemi saat 10.00 itibariyle başladı ve saat 15.00’te sona erdi. Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas, Yiğit Şardan ve İbrahim Özdemir’in yarıştığı başkanlık seçiminde toplam 4731 üye oy kullandı.
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