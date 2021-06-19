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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Galatasaray seçiminde gerginlik

Galatasaray seçiminde gerginlik

Olaydan görüntüler

- İSTANBUL

Güvenlik Güçleri 


- Galatasaray Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oy sayma işlemi devam ettiği sırada, bir üyenin, divan seçim heyetinde görev yapan bir kadına hakaret etmesinin ardından kısa süreli gerginlik yaşandı. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşen Galatasaray Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oy sayımı işlemi devam ederken, koridorlarda gergin anlar yaşandı. Bir üyenin, divan seçim heyetinde görev yapan bir kadına hakaret etmesinin ardından lise koridorlarına taşan olayda araya güvenlik güçleri girerek gerginliğin büyümesini engelledi.
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