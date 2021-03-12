Galatasaray, Kayseri’de

-- Abdürrahim Albayrak'ın havaalanından çıkışı

-- Fatih Terim'in havaalanından çıkışı

-- Detaylar



- KAYSERİ



- Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray maçın oynanacağı kente geldi. Süper Lig’in 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray kafilesi, Türk Hava Yolları’na ait özel uçakla Erkilet Havaalanı’na geldi. İç Hatlar Geliş Terminali’nden otobüse geçen başta Başkan Yardımcısı Abdürrahim Albayrak, Teknik Direktör Fatih Terim ve takımın golcüsü Mustafa Mohamed’e takımı karşılamaya gelen az sayıdaki taraftar sevgi gösterisinde bulundu. Sarı-kırmızılı ekip daha sonra kamp yapacağı otele doğru yola çıktı. Hes Kablo Kayserispor - Galatasaray karşılaşması yarın saat 19.00'da Kadir Has Stadı'nda oynanacak.



loading...