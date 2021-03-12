Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Galatasaray, Kayseri’de

Galatasaray, Kayseri’de

- Sporcuların havaalanından çıkışı

Amed Rektör 

-- Abdürrahim Albayrak'ın havaalanından çıkışı
-- Fatih Terim'in havaalanından çıkışı
-- Detaylar

- KAYSERİ

- Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray maçın oynanacağı kente geldi. Süper Lig’in 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray kafilesi, Türk Hava Yolları’na ait özel uçakla Erkilet Havaalanı’na geldi. İç Hatlar Geliş Terminali’nden otobüse geçen başta Başkan Yardımcısı Abdürrahim Albayrak, Teknik Direktör Fatih Terim ve takımın golcüsü Mustafa Mohamed’e takımı karşılamaya gelen az sayıdaki taraftar sevgi gösterisinde bulundu. Sarı-kırmızılı ekip daha sonra kamp yapacağı otele doğru yola çıktı. Hes Kablo Kayserispor - Galatasaray karşılaşması yarın saat 19.00'da Kadir Has Stadı'nda oynanacak.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Fotoğraflarla Fenerbahçe - Amed Sportif Faaliyetler KarşılaşmasıFotoğraflarla Fenerbahçe - Amed Sportif Faaliyetler Karşılaşması
Fenerbahçe - Amed Sportif Karşılaşmasından En Güzel FotoğraflarFenerbahçe - Amed Sportif Karşılaşmasından En Güzel Fotoğraflar
Amed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe Maçından En Güzel FotoğraflarAmed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe Maçından En Güzel Fotoğraflar
Bursaspor - Amed Sportif Faaliyetler Maçından En Güzel FotoğraflarBursaspor - Amed Sportif Faaliyetler Maçından En Güzel Fotoğraflar
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement