Galatasaray kafilesi, Sivas'a geldi

- Futbolcuların havalimanından çıkışı - Taraftarların Fatih Terim ve futbolcularla fotoğraf çektirmesi - Galatasaray otobüsü SİVAS (AA) - Süper Lig'in 8. haftasında yarın Demir Grup Sivas spor'a konuk olacak Galatasaray, Sivas 'a ulaştı.Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen sarı - kırmızılı kafileyi, az sayıda taraftar karşıladı.Taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.Kafilede yönetici Abdurrahim Albayrak da yer aldı.Galatasaray takımı, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.Demir Grup Sivas spor ile Galatasaray, yarın saat 19.00'da Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
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