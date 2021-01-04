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04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Galatasaray kafilesi Konya’ya geldi

Galatasaray kafilesi Konya’ya geldi

Kafilenin takım otobüsüne binişi

Forma Takım Otobüsü Rektör 

-Fatih Terim'e çiçek verilmesi
-Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın otobüsteki görüntüsü
-Takım otobüsünün havaalanından ayrılışı
-Detay

- KONYA

- Galatasaray, yarın oynayacağı Konyaspor maçı öncesi Konya’ya geldi. Galatasaray, Süper Lig’in 17. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynayacağı maç için özel uçakla akşam saatlerinde Konya’ya geldi. Cezası nedeniyle takımın başında olamayacak olan Teknik Direktör Fatih Terim’in de aralarında bulunduğu kafile, sarı-kırmızılı az sayıda taraftar tarafından karşılandı. Taraftarlar Fatih Terim'i çiçekle karşılarken, Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak da takımla beraber Konya'ya geldi. Sarı-kırmızılı kafile daha sonra kamp yapacağı otele geçti. Galatasaray’ın Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor: "Fatih, Okan, Şener, Linnes, Emre Taşdemir, Luyindama, Saracchi, Emin, Taylan, Belhanda, Donk, Oğulcan, Kerem, Ömer, Emre Akbaba, Babel, Sekidika, Ali Yavuz, Diagne." Sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek olan Arda Turan da kamp kafilesinde yer alıyor.
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