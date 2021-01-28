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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Galatasaray kafilesi Gaziantep’te

Galatasaray kafilesi Gaziantep’te

Galatasaray'ın Gaziantep Havaalanı'na geliş görüntüsü

- - Arda Turan baklava teklifini 'kilo alırım' diyerek geri çevirdi GAZİANTEP

Lyon Rektör 


- Galatasaray kafilesi yarın oynanacak olan Gaziantep Futbol Kulübü maçı için Gaziantep havaalanına indi. Arda Turan, kendisine ikram edilen baklavayı 'kilo alırım' diyerek, geri çevirdi. Galatasaray, yarın oynanacak olan Gaziantep Futbol Kulübü maçı için Gaziantep’e geldi. İstanbul ekibi, Gaziantep Havalimanında az sayıda taraftar tarafından karşılandı. Sevgi gösterilerinde bulanan taraftarlar, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e çiçek hediye ederken, Arda Turan’a baklava ikram etti. Arda Turan, Galatasaray yazılı baklavayı çok beğendiğini ifade ederken, 'Ben bunu yersem kilo alırım' diyerek teklifi reddetti. Galatasaray kafilesi daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere havaalanından ayrıldı. Galatasaray Gaziantep futbol kulübü ile yarın saat 19.00’da Gaziantep kalyon Stadı’nda karşı karşıya gelecek.
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