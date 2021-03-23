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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Galatasaray, Kadınlar CEV Kupası’nda ikinci oldu
Maç sonundan sevinç görüntüler
-Mustafa Cengiz ve yönetim kurulunun takımı alkışlaması -Detaylar - - Kadınlar CEV Kupası Finali: Galatasaray: 0 - Saugella Monza: 3 İSTANBUL - Galatasaray, Kadınlar CEV Kupası Final rövanşında Burhan Felek Spor Salonu’nda İtalyan ekibi Saugella Monza ile karşılaştı. İlk maçı 3-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, rövanşta da 3-0 yenilince turnuvada ikinci oldu. Salon: Burhan Felek Hakemler: Vasileios Vasileiadis, Mirko Jankovic Galatasaray: İlkin Aydın, Gizem Karadayı, Ergül Eroğlu, Derya Çayırgan, Çağla Akın, Hazal Selin Uygur, Sezen Keşkek, Güldeniz Önal, Nilay Karaağaç, Tatiana Kosheleva, Çağla Salih, Sude Hacımustafaoğlu, Olesia Rykhliuk Başantrenör: Ataman Güneyligil Saugella Monza: Carraro, Squarcini, Heyrman, Negretti, Van Hecke, Orro, Begic, Danesi, Orthmann, Meijners, Obossa, Davyskiba, Parrocchiale Başantrenör: Marco Gaspari Setler: 17-25, 19-25, 19-25 Süre: 67 dakika (22, 23, 22)
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