Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Galatasaray, Kadınlar CEV Kupası’nda ikinci oldu

Galatasaray, Kadınlar CEV Kupası’nda ikinci oldu

Maç sonundan sevinç görüntüler

Boss İtalya İtalyan Kışla 

-Mustafa Cengiz ve yönetim kurulunun takımı alkışlaması
-Detaylar

- - Kadınlar CEV Kupası Finali: Galatasaray: 0 - Saugella Monza: 3 İSTANBUL

- Galatasaray, Kadınlar CEV Kupası Final rövanşında Burhan Felek Spor Salonu’nda İtalyan ekibi Saugella Monza ile karşılaştı. İlk maçı 3-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, rövanşta da 3-0 yenilince turnuvada ikinci oldu. Salon: Burhan Felek Hakemler: Vasileios Vasileiadis, Mirko Jankovic Galatasaray: İlkin Aydın, Gizem Karadayı, Ergül Eroğlu, Derya Çayırgan, Çağla Akın, Hazal Selin Uygur, Sezen Keşkek, Güldeniz Önal, Nilay Karaağaç, Tatiana Kosheleva, Çağla Salih, Sude Hacımustafaoğlu, Olesia Rykhliuk Başantrenör: Ataman Güneyligil Saugella Monza: Carraro, Squarcini, Heyrman, Negretti, Van Hecke, Orro, Begic, Danesi, Orthmann, Meijners, Obossa, Davyskiba, Parrocchiale Başantrenör: Marco Gaspari Setler: 17-25, 19-25, 19-25 Süre: 67 dakika (22, 23, 22)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Akdeniz’de Kaçak Göçmen AkınıAkdeniz’de Kaçak Göçmen Akını
Bu transfer olay yaratır! Dünya yıldızı İstanbul'a...Bu transfer olay yaratır! Dünya yıldızı İstanbul'a...
Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!
Lazio - Galatasaray Maçından En Güzel FotoğraflarLazio - Galatasaray Maçından En Güzel Fotoğraflar
Dev Kruvaziyer Costa Riviera Marmaris'teDev Kruvaziyer Costa Riviera Marmaris'te
Galatasaray'da Roberto Mancini Dönemi KapandıGalatasaray'da Roberto Mancini Dönemi Kapandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement