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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’na yeni sponsor

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’na yeni sponsor

Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Dorukhan Acar'ın açıklamaları

İmza Töreni Tarım Şampiyon Basın Mensupları Çeyrek Final 

-Bor Holding Yönetim Kurulu Üyesi Müge Çetin'in açıklamaları
-Magdeburger Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Zafer Uçar’ın açıklamaları
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- İSTANBUL

- Magdeburger Sigorta, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nın forma sırt sponsoru oldu. Galatasaray ile Magdeburger Sigorta arasında yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreni Türk Telekom Stadyumu’nda Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Dorukhan Acar, Bor Holding Yönetim Kurulu Üyesi Müge Çetin ile Magdeburger Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Zafer Uçar’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Toplantıda konuşan Dorukhan Acar, kadın takımının çok iyi gittiğini söyleyerek, "Ligi 2. bitirdik. Euroleague çeyrek finalde Fenerbahçe ile karşılaşacağız. Bir sonraki sene Euroelague’de olmayı da garantiledik. Müge hanım ve Zafer beye şubemize desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Galatasaray Spor Kulübü olarak Magdeburger ile geniş kapsamlı bir anlaşma yaptık. Aslan kasko poliçemiz var. Kulübümüzün gelir beklentisi var. Taraftarımıza indirim var. Sponsorlarımızla beraber kazan kazan anlaşmalar yapıyoruz" diye konuştu.
Müge Çetin ise iki sene önce Galatasaray ile uzun soluk bir iş birliği için yola çıktıklarını belirterek, "Başkanımız Mustafa Cengiz’e teşekkür ederim. Kadın olarak farklı bir gurur içerisindeyim. Kadınlara eşit haklar verilmesinin ülkemizi çok daha ileriye taşıyacağına inanıyorum. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’na verdiğimiz sponsorluktan dolayı mutluluk içerisindeyiz" şeklinde konuştu.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nın öncü bir takım olduğunu vurgulayan Zafer Uçar da, "Avrupa şampiyonlukları olan bir takım. Kendilerini tebrik ediyorum. Bu yıl da çok iyi gidiyor. Umarım çok daha önemli başarılar imza atacağız. Sponsorluğumuz ile birlikte Galatasaray’a gelir kazandırıcı ürünler de tasarladık. Ferdi kaza ürünü ve Aslan kasko ürünü. Kulübümüz de gelir elde edecek. Galatasaraylıların da indirimi olacak. Umarım herkes memnun olur. Bundan sonrası için kulübümüzle olan iş birliğini devam ettirmeyi planlıyoruz. Şampiyonlar Ligi kupasını ülkemize getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından sponsorluk anlaşmasının imzaları atıldı ve basın mensuplarına forma ile poz verildi.

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