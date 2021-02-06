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06 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Galatasaray, Kadıköy'e giriş yaptı

Galatasaray, Kadıköy'e giriş yaptı

Galatasaray'ın gelişinden görüntüler

- İSTANBUL

Derbi Maçı 


- Galatsaray, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçı için Kadıköy'e geldi. Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için sarı-kırmızılı ekip maçın oynanacağı Şükrü Saracoğlu Stadı'na yoğun güvenlik önlemleri altında geldi. Galatasaraylı futbolcular her derbi gelişinde olduğu gibi otobüsün camlarını vurarak giriş yaptı.
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