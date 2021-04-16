Galatasaray, İzmir’de

-- Futbolcuların çıkışı



- İZMİR



- Galatasaray, yarın Göztepe ile oynayacağı maç için İzmir’e geldi. Süper Lig’in 35. haftasında yarın Göztepe’ye konuk olacak olan Galatasaray, özel uçakla maçın oynanacağı İzmir’e geldi. Sarı-kırmızılı kafileyi İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda az sayıda taraftarı karşıladı. Sarı-kırmızılılar, yarınki maç öncesi takımlarına tezahüratlarla destek verirken, Adana Demirsporlu eski sutopu oyuncusu İlhan Demirdal'ın cenazesine katılan Teknik Direktör Fatih Terim ise kafilede yer almadı. Galatasaray kafilesi, otobüsle kamp yapacağı otele hareket etti. Galatasaray’ın İzmir’e geldiği kamp kadrosunda şu oyunular bulunuyor: “Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk.”



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