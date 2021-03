Galatasaray’ın stadyumu enerjisini kendi üretecek -1

-Yusuf Günay'ın açıklamaları

-Murat Pınar'ın açıklamaları

-Ersin Esentürk'ün açıklamaları

-Detaylar



- Galatasaray’ın stadyumu enerjisini kendi üretecek- Galatasaray ile Enerjisa Enerji’den Avrupa’da bir ilk İSTANBUL



- Galatasaray Spor Kulübü, Enerjisa ile yaptığı anlaşma ile stadyumda kendi elektrik enerjisini üretecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’na kurulacak güneş enerjisi tesisi Avrupa’da bir ilk olacak. Galatasaray Spor Kulübü, elektrik enerjisi sektöründen Enerjisa ile tarihi bir projeye imza attı. Yapılan anlaşma sonucunda, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’na kurulacak olan güneş enerjisi tesisi stadyumun elektrik ihtiyacını karşılayacak. Bu model ile birlikte Avrupa’da bir ilk gerçekleştirilecek ve stadyum elektriğini kendisi üretecek. Anlaşmanın basın toplantısı Türk Telekom Stadyumu’nda, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayarak, Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ile Kaan Kançal, Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar ve şirketin genel müdürü Ersin Esentürk'ün katılımı ile gerçekleşti. Mustafa Cengiz tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarken, dün vefat eden Türk sineması ve tiyatrosunun usta oyuncularından, Divan Kurulu Üyesi Rasim Öztekin için de başsağlığı diledi. Şirkete teşekkür eden Cengiz, "Bir takım laflar gelmiş, çatıyı etkiler mi gibi. Hayır, alakası yok. Stabil olan alana yapılıyor. Bu olayın oralarla alakası yok. Bu stadı yapan, bize olumlu maddi değer katan geçmiş yönetimlere teşekkür ederim. Biz nankör değiliz. Enerjisa tek tek hesapladı. Yapılış tüm masraflarını onlar karşılıyor. 15 yılı bize bırakacak. Hiçbir bedel almayacak. Panelleri devredecek" diye konuştu.

Yusuf Günay: "10 yıl sonra her şey bize kalacak" 90'lı yıllarda Türkiye’de ekonomik krizler yaşandığını belirten Yusuf Günay, "2000’li yılların başında ülkede ekonomik aktivitelerin özel kurumlar vasıtasıyla yönetilmesi çalışmaları yapılmıştı. Bu çalışmalar çerçevesinde özerk kurumlar kuruldu. Bu kurumun kurucu başkanlığına ben atanmıştım. Bu süreç içerisinde 1 yıllık hazırlık döneminde bizim düzenlemeleri çıkarmamız, dünyada enerji piyasaları nasıl yönetiliyor bakmamız lazımdı. Araştırmada bütün ülkeler kendi milli ve yerli enerji piyasası oluşturmuşken, biz Türkiye olarak ithalata dayalı enerji piyasası oluşturmuşuz. Bu süreçte Galatasaray’a yerli yenilebilir kaynaktan enerji santrali kurdurabilir miyim diye hayal ettim. Merhum Özhan Canaydın başkanımızla bu konuyu çok konuşmuştuk. Ancak bu yönetimle durumun gerçekleşmesi hayalimin gerçekleşmesi de oldu. Bu, Avrupa’nın dünyanın da diyebiliriz, en büyük bir statta kurulan GES. Atıl durumda kalan statta 40 bin metrekarelik çatıdaki alanda tüm harcamaları kendi yaparak santral kuruyor. 10 yıl boyunca kullanıyor. 10 yıldan sonra her şeyiyle bize kalıyor. Bu yeşil enerji. Hem Galatasaray’a hem de Türk ekonomisine önemli katkıları olacak. 25 yıllık ömrü boyunca 100 milyon kilovatsaatin üzerinde elektrik üretecek. Galatasaray’a 100 milyonun üzerinde katkı sağlayacak. Çok güzel bir çalışma oldu. Atıl bir şekilde duran bir kapasiteyi ülkenin yararına kullanmış olduk" ifadelerini kullandı. Yeni bir enerji dünyasına gidildiğini vurgulayan Murat Pınar, "Yeşil enerji diyoruz. Ulusal enerji verimliliği eylem planının parçası olarak değerlendirebiliriz. Cari açık. 2015-2019 arası toplam ithalatı enerji faturamız 185 milyon Dolar. Yıllık 40-45 milyon Dolarlık açıktan bahsediyoruz. Bu işi önemsiyoruz. Türkiye’nin dörtte birine enerji sağlıyoruz. Yeni teknolojilere 15 milyar TL yatırım yapacağız. 10 yıl işlettiğimiz daha sonra devrettiğimiz bir yapıdan bahsediyoruz. Bu boyut 2 bin haneyi besleyecek. 200 bin ağacı kurtarıyoruz. Geleceğimize yatırım olarak görüyoruz. Herkese teşekkür ediyorum. Galatasaray’a, Türkiye’ye ve insanlığa hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Galatasaray’ın stadının 7.5 milyon kilovatsaatlik bir tüketimi olduğunu belirten Ersin Esentürk, "Buraya kurulacak Günel Enerjisi Sistemiyle bunun yaklaşık yüzde 60’ı buradan karşılaşacak. Üretilecek olan enerjinin fazlası şebekeye satılacak. 10. yılın sonunda her şey Galatasaray’a kalıyor. Biz işin içerisinden çıkmış oluyoruz" açıklamasını yaptı.



loading...