Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Spor
Galatasaray, Hollanda'ya gitti
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Galatasaray, Hollanda'ya gitti

Galatasaray, Hollanda'ya gitti

Havalimanından detaylar

- İSTANBUL


- UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile mücadele edecek olan Galatasaray, bu sabah Hollanda'ya gitti. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile mücadele edecek olan Galatasaray, Hollanda'ya hareket etti. Kafilede Başkan Burak Elmas ve yöneticiler de yer aldı. Yarın TSİ 22.00'de oynanacak olan karşılaşmanın rövanşı ise 28 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak. Galatasaray-PSV Eindhoven mücadelesinin galibi, Celtic-Midtjylland eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek.
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı