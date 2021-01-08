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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Galatasaray, Gençlerbirliği hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Gençlerbirliği hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray'ın antrenmanlarından arşiv görüntüler

- - Taylan Antalyalı ve Luyindama'nın doğum günü kutlandı İSTANBUL

Doğum Günü Rektör 


- Galatasaray, Süper Lig’in 18. haftasında evinde Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı.
Daha sonra dar alanda gruplar halinde pas çalışmaları gerçekleştirildi.
Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. Antrenmanın ardından Taylan Antalyalı ve Christian Luyindama'nın doğum günü kutlandı. Galatasaray, Gençlerbirliği ile yarın saat 19.00'da Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşacak.
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