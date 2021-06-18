Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Galatasaray divan kurulu başkanlık seçiminde oy verme işlemi başladı

Galatasaray divan kurulu başkanlık seçiminde oy verme işlemi başladı

Oy verme işleminden görüntüler

Yarış Divan Başkanlığı Divan Kurulu Başkanlık Seçimi 

-Detaylar

- İSTANBUL

- Galatasaray Spor Kulübü’nde divan kurulu başkanlık seçimi için oy verme işlemi başladı.
Galatasaray, divan kurulu başkanını seçiyor. Galatasaray Lisesi’nde gerçekleştirilen divan kurulu başkanlık seçiminde Aykutalp Derkan ile Niyazi Yelkencioğlu yarışıyor. Seçim divan başkanlığını en kıdemli üye sıfatıyla Münir Hamamcıoğlu yaptı. Seçim için oylama saat 10.00 itibariyle başladı ve 15.00’te sona erecek. Divan üyeleri, başkan adaylarından Aykutalp Derkan için sarı, Niyazi Yelkencioğlu için de kırmızı renk pusulasına oy verdi. Toplam 2 bin 555 kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçim için 4 sandık kullanıldı.
İlgili Foto Galeriler
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
Trump ABD Başkanı Oldu, Capsler Patladı!Trump ABD Başkanı Oldu, Capsler Patladı!
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement