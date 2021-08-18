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Galatasaray, Danimarka'ya uçtu
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Galatasaray, Danimarka'ya uçtu

Galatasaray, Danimarka'ya uçtu

Takımdan detaylar

Amed 

-Fatih Terim'den detay görüntüler
-Kerem Aktürkoğlu'dan detay görüntüler

- İSTANBUL

- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda Randers ile deplasmanda oynayacağı ilk maç için Danimarka’ya gitti. Galatasaray, Randers karşılaşması için Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Danimarka’nın Aarhus kentine gitti. Sarı-kırmızılılar son antrenmanını bugün müsabakanın gerçekleşeceği Randers Stadyumu’nda TSİ 19.00’da yapacak. Galatasaray’ın Randers maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: "Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban."
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