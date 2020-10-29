Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Galatasaray’dan '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' kutlaması

Galatasaray’dan '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' kutlaması

Galatasaray sosyal medya hesabından paylaşılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama videosu

- İSTANBUL

Cumhuriyet Sosyal Medya Rektör 


- Galatasaraylı futbolcular ve Teknik Direktör Fatih Terim, çekilen video ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Galatasaray, cumhuriyetin 97. yıl dönümünü kutlamak amacıyla bir video yayınladı. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından paylaşılan videoda futbolcular ve Teknik Direktör Fatih Terim, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Galatasaraylı oyuncular "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve büyük Türk milletinin kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin 97. yıl dönümünü eşsiz bir heyecanla ve sonsuz bir gururla kutluyoruz" mesajını verirken, Fatih Terim ise, "Cumhuriyetimizi kazandıran kahramanlarımız minnetle anıyorum. Vatanımızı vatan yapan bayramımızı kutluyorum" dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul etti
CHPli Sezgin Tanrıkulundan İç Tüzük ProtestosuCHPli Sezgin Tanrıkulundan İç Tüzük Protestosu
Başsavcı Alper'in Araçta Bulunan Koruması Konuştu: Kuşkulu Bir DurumBaşsavcı Alper'in Araçta Bulunan Koruması Konuştu: Kuşkulu Bir Durum
Başbakan Binali Yıldırım Yozgat'taBaşbakan Binali Yıldırım Yozgat'ta
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'daCumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'daCumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'da
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı