Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Galatasaray’da ocak ayı divan kurulu toplantısı yapıldı

Galatasaray’da ocak ayı divan kurulu toplantısı yapıldı

Online divandan görüntüler

Saygı Duruşu Online Erozyon Toplantı Divan Kurulu 

-Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun açıklamaları

- İSTANBUL

- Galatasaray Spor Kulübü ocak ayı divan kurulu toplantısı korona virüs tedbirleri kapsamında online olarak gerçekleştirildi.
Galatasaray Spor Kulübü ocak ayı divan kurulu toplantısı Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu’nun yönetiminde online olarak yapıldı. Toplantı saygı duruşu, gündemin okunması ve gelen evrakların okunması ile başladı.
Toplantıya yönetim kurulu katılmadı. Üyeler toplantıda, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in başlattığı ’AslanGibiSponspor’ bağış kampanyası, Türkiye Bankalar Birliği ile imzalanan anlaşmanın revize edilme görüşmeleri hakkında, mali ve idari konularda eleştirilerde bulundu. Saat 13.30’da başlayan divan toplantısı yaklaşık 3.5 saat sürdü. Konuşmacılarının ardından son konuşmayı yapan Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, kulübün kaotik günler geçirdiğini belirten Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, "Ancak bu kader değildir. Galatasaray'ın 115 yıllık tarihi, kültürel, tarihi birikimi, üyelerinin kalitesi mutlaka bunların üzerinden gelecektir. Son 3 yıldır bütün divan toplantılarında söylediğimiz gibi, Galatasaray'ı hiç kimse vasata alıştıramaz. Fakat son zamanlarda yaşadığımız etik değerlerin erozyonu ve iletişimde yapılan beceriksizlikler maalesef vasatın altında düşürmeye başlamıştır. Galatasaray bunların üstesinden gelmesini bilir. Ancak mutlaka birleşmemiz, ayrımcılığa son vermemiz, sizin gibi bizim gibi düşünmeyenleri ötekileştirmemize son vermemiz lazım. Bunun çaresi vardır. Topyekün yeniden idari yapılanma ile camiamız ayağa kalkmasını bilecektir. Galatasaray'ın bu gücü vardır, birikimi vardır. Yeter ki inanalım ve birlikte hareket edelim" diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Dikkat Çekmek İçin YapıyorlarDikkat Çekmek İçin Yapıyorlar
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı