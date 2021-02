Galatasaray’da imza şov

-Mustafa Cengiz'in açıklamaları

-Henry Onyekuru'nun açıklamaları

-Mustafa Muhammed'in açıklamaları

-Yedlin'in açıklamaları

-Gedson Fernandes'in açıklamaları



- - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz:- "Bizi seçtikleri için teşekkür ediyorum"- Galatasaray'ın yeni transferi Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed:- "Geçen sezon Fenerbahçe'den teklif aldım ama kabul etmedim" İSTANBUL



- Galatasaray, yeni transferleri için imza töreni düzenledi.

Törende konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı takımı seçtikleri için futbolculara teşekkür etti. Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed ise geçtiğimiz sezon kendisine Fenerbahçe'den teklif geldiği ama kabul etmediği söyledi.



Galatasaray devre arasında kadrosuna kattığı futbolcular için imza töreni düzenlendi.

TT Stadyumu’nda yapılan imza törenine Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ile Kaan Kançal, Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik, Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer, futbolcular; Mustafa Muhammed, Henry Onyekuru, DeAndre Yedlin ve Gedson Fernandes katıldı.

Diğer yeni transfer Halil Dervişoğlu ise törende bulunmadı. Törende barkovizyonda ‘Welcome to Galatasaray’ ve ‘#BeşiBirYerde’ yazıları yer aldı. Mustafa Cengiz: "Bizi seçtikleri için teşekkür ediyorum" Törende konuşan Mustafa Cengiz, "Nokta transferleri, limit içerisinde kalmaya hassasiyet göstererek net yaptığımız transferlerdir. Bu transferlerimize tek tek teşekkür ediyorum. Bizi seçtikleri için teşekkür ediyorum. Futbolcu köle değildir. Yüksek fiyatlar verip alacağınız insanlar değildir. Diğer futbolcuları da kastetmedim. Yüksek karakterlerine teşekkür ediyorum. Galatasaray’ı tercih ettiler. Bu çok önemli" dedi.

"Şeffaflığa sonuna kadar riayet ediyoruz" İhtiyaçların sınırsız, kaynadıkların kıt olduğunu ifade eden Cengiz, "İktisat ilmi de bunun için doğmuş. Ben her istediğimizi alırsam diğer takımlara hiçbir şey kalmaz. Çok istiyoruz. Baskette yapabiliyorsunuz, futbolda yapamıyorsunuz. Sizi denetliyorlar. Bizim kadromuzda bütün futbolcular çok değerli. Sahada dürüstçe, mertçe ve şeffaflıkla mücadele edilsin. Lafla şeffaflık olmaz. Biz de şeffaflığa sonuna kadar riayet ediyoruz. Bütün soruları cevaplıyoruz" diye konuştu.

Henry Onyekuru: "Evime dönmek inanılmaz bir duygu" Türkçe ‘Merhaba’ diyerek konuşmasına başlayan Henry Onyekuru, "Başkanımıza, yönetim kurulumuza, Fatih Hoca'ya teşekkür ederim. Burada evime dönmek inanılmaz bir duygu. Taraftarımız da bana inanılmaz destek verdi. Ne zaman buraya dönsem inanılmaz mutlu oluyorum. İnşallah mayıs ayında bir şampiyonluk daha yaşarız" şeklinde konuştu.

DeAndre Yedlin: "Galatasaray'ı ABD'den biliyordum" Galatasaray gibi büyük bir camiada mücadele edeceği için mutlu, heyecanlı ve gururlu olduğunu belirten DeAndre Yedlin, "Başkanımıza, yönetimimize, Fatih Hoca'ya teşekküre ederim. Beni inanılmaz karşıladılar. Galatasaray bilmediğim bir takım değil. ABD’de küçükken biliyordum. O zaman az takım biliyordum. O takımlardan biri de Galatasaray’dı. Büyük bir camiada mücadele edeceğim. Burada inşallah şampiyonluk yaşarız” ifadelerini kullandı. Mustafa Muhammed: "Geçen sene Fenerbahçe'den teklif geldi ama kabul etmedim" Galatasaray’ı ikinci ailesi gibi hissettiğini vurgulayan Mustafa Muhammed ise, "Türkiye’ye, Galatasaray’a ilk geldiğimde çok mutlu oldum. Başkanımız Mustafa Cengiz’e, Abdurraim Albayrak’a, Fatih Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Geçen sene Fenerbahçe'den teklif geldi ama kabul etmedim. Galatasaray'ın benim ikinci ailem olmasından dolayı çok mutlu olurum" açıklamasında bulundu. Gedson Fernandes: "Geldiğim ilk günden beri beni evimde gibi hissettiriyorlar" Gedson Fernandes ise, Galatasaray gibi büyük bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu dile getirerek, "Tanıdığım bir camia. Galatasaray'a karşı oynamıştık. İnanılmaz bir taraftarı var. Pandemi umarım bir an önce biter ve taraftarın önünde oynama onuruna erişirim. Yönetim kurulumuza, Fatih Hoca'ya teşekkür ediyorum. Geldiğim ilk günden beri beni evimde gibi hissettiriyorlar. Galatasaray taraftarlarına çok teşekkür ediyorum. Hep bana destek verdiler. Ben de bu takımın önemli bir parçası olup mayıs ayında şampiyonluk yaşarım” değerlendirmesinde bulundu. Daha sonra futbolcular formalarıyla basın mensuplarına poz verdi.



loading...